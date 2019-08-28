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即市新聞

28/08/2019 15:28

《拆局麒想－林嘉麒》恒地（１２）土儲正在活化，估價五折趁低吸

　　《拆局麒想》受著香港經濟前景憂慮，本地地產股繼續捱沽，表現遠較大市落後，陸續出現
了價值投資的機會。本地租金收入及短期一手樓開盤情況確實需要擔心，惟土儲豐富的恆基地產
（０００１２）可多加留意。集團中期業績未有驚喜，物業銷售金額也大跌，而下半年銷售之樓
面面積也只有１００萬平方呎。不過，恆地上半年增加了不少優質「資產」，近年可「即食」的
，包括購入全部或八成以上業權之市區舊樓重建項目，於明年或之後可陸續開售或出租的，樓面
面積高達４３０萬平方呎。另一方面，集團期內再增添了約３０萬平方呎新界土地，新界土地儲
備擴展至約４５９０萬平方呎，繼續為本港擁有最多新界土地之發展商。

＊新界土地儲備冠絕發展商＊

　　舊有市區地盤方面，發展中項目有１１０萬平方呎；新收購市區舊樓重建項目，有２７個已
購入八成以至全部業權，以目前屋宇署批則或政府城市規劃計算之預計自佔樓面面積，包括已購
入１００％業權，預計未來重建後之自佔樓面面積高達２３５萬平方呎，另外已購入８０％以上
的有１９４萬平方呎，合共高達４３０萬平方呎，其中傳統半山區包括西摩道、堅道、羅便臣道
等樓面面積高達６３萬平方呎，佔整體新收購市區舊樓重建項目一成半。這是優質地段，折合每
平方呎樓面成本地價只約為８６００元。集團另有３０個市區項目正在進行收購，共有自佔土地
面積約２１萬平方呎，現時已購入該等項目二成以上至八成以下之業權，預計重建後１９１萬平
方呎，市區總地價成本估計只需約３７０億元。

＊現價市帳率只有０﹒５倍＊

　　新界土地方面，集團於期內再增添約３０萬平方呎土地，令所持有之新界土地儲備擴展至約
４５９０萬平方呎，繼續成為本港擁有最多新界土地之發展商。集團的粉嶺北新發展區２４０萬
方呎土地，估計約有逾８０萬平方呎土地可符合原址換地的條件，連同古洞北的３幅土地向政府
申請換地，已獲政府同意進一步處理，預計有約４４萬方呎商場樓面及約３００萬方呎住宅樓面
。另外，集團近日宣布計劃出售新界和生圍地塊權益，涉及４７﹒０５億元，涉及土地面積
２４２萬方呎，上述土地早於２０１５年獲城規會通過可興建洋房。集團新界土儲已得到政府同
意換地，同時透過分階段的交易方法，可加速活化步伐，進一步釋放整體價值。恆地擁有市區土
儲４３０萬，新界土儲４５９０萬，市值只是１７８０億。現價市帳率只有０﹒５倍，價值上有
太大折讓，價值型投資者不妨趁低吸納。《宏匯資產管理董事及投資策略總監　林嘉麒》
（筆者為香港證監會持牌人士，並未持有以上股份》

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