《投資筆記－黃子燊》中美關係的沙盤推演

《投資筆記》進行經濟分析時，相信不少戰友碰到最為頭痛的都是「政治」這一部分。為甚

麼呢？因為大部分有關經濟的因素，如經濟景氣度以至企業盈利等，均是可以量化－如經濟景氣

度可參看ＰＭＩ、失業率等指標；企業盈利則本身更是財務數字；惟獨是「政治」這一因素，相

當難以量化及估算。美國總統特朗普的下一個推特（Ｔｗｉｔｔｅｒ）會發甚麼，已是沒人能猜

到的事。但本期我們仍希望就著中美近期貿易上的衝突和舉動，把一個輪廓梳理出來，以作為日

後的投資部署的參考。



＊近期中美均就貿易衝突有所動作＊



就最近的貿易戰況，在７月３１日聯儲局降息後，８月２日特朗普便稱將要對華另外

３０００億商品加徵關稅，其後則放軟態度，將對部分商品的關稅延期，延至於１２月１５日實

施。然而，中國於８月２３日（上周五）時，採取較市場預期強硬的態度回應，分別是針對美國

７５０億元的商品，分別加徵５％－１０％的關稅，同時，原先暫停課徵的汽車相關零組件

（２５％、５％）關稅亦再次重啟。其後，特朗普亦作出報復，主要為將各項關稅稅率多提升

５％至１５％－３０％不等，其中一部分將於十一國慶時實施，政治意味相對濃厚。



＊「禁令」一拖再拖，華為已有足夠喘息空間＊



為何中國本次反擊態度如此強硬，而且在貿易談判中寸步不讓？我們分拆看看特朗普曾使用

過的方法，可能會有些啟示。縱觀全局，特朗普對華曾用過的武器可概括為（ｉ）出口禁令，

（ｉｉ）關稅。由於中國正面對所謂「中等收入陷阱」，本質上是面對一個國家產業能否升級，

從而繼續增長的問題。如果針對傳統製造業的關稅和針對高新科技的出口禁令齊下，那無疑會對

中國發展構成一定影響。然而，就（ｉ）出口禁令，可能是受到美國企業的壓力，在頒布「華為

禁令」後，特朗普一再頒布臨時交易許可令，容許華為繼續從美採購，令「華為禁令」的實質執

行一再延期。在五月宣布「華為禁令」時，市場已指華為最少累積了一年的庫存，而在多出

１８０日交易許可的緩衝期後，華為必定更盡力囤貨，若現在庫存已足供兩年所需亦不足為奇。

於此情況下，即使美中關係於現在完全割裂，華為仍有兩年時間生存並進行研發，美國再出禁令

對壓制中國，效果已有所減弱，中國自然能以相對強硬態度去與之抗衡。



＊再加關稅邊際效用正遞減＊



就（ｉｉ）關稅，就中美之間的貿易談判，根據市場消息，美方早前堅不退讓的一點，為在

中國履行承諾並令美方滿意前，堅拒撤銷關稅。美方關稅對中國的破壞力在於，只要關稅仍在，

不談中美間是否有貿易協議，廠商還是會撤出中國。另一方面，對中國而言，現時的關稅程度

（或預期關稅程度）已足以令廠家離開中國，另找地方投產，既然不論是２５％關稅還是３０％

關稅，廠家都會離開中國，則現在特朗普提升關稅，對中國的威嚇性已不如前。正如對一個犯人

而言，判監２００年雖比判監１５０年多出５０年，但實際上是沒有分別一樣。



＊升級「貿易武器」，特朗普亦須三思＊



換而言之，就特朗普已祭出過的武器，再次使用的邊際效用已經有限。故此難怪中國開始有

膽氣「企硬」。而就其他美國能使用的武器，例如香港著名投資人Ｄａｖｉｄ Ｗｅｂｂ曾提過

的禁止美國基金投資中國；甚至利用ＳＷＩＦＴ、ＣＨＩＰＳ和Ｆｅｄｗｉｒｅ等系統發起制裁

，切斷中國進入美元體系的渠道，則要想想其代價會否過大，是否值得付出如此代價了。



＊中國強硬態度短期內料持續＊



進一步而言，美國下年度即要進行總統大選，前期工作亦要在此刻開始進行，特朗普能否連

任，其相對「強項」－經濟工作能否造好是其中一個關鍵。中國現在擺出強硬姿態，不再退讓，

如能把特朗普逼回談判桌，並能達成雙方均接受的貿易協議，固然很好；然而，即便不能，中國

只要「企硬」，則政治上，於國體無損，經濟上，額外代價也已在預期之內；更有甚者，如果能

把美國的經濟拖慢，則甚至可能可以把現在民調上落後於民主黨潛在總統候選人拜登的特朗普拉

下台。明乎此，則不難明白為何中國取態強硬了。而進一步推論，亦不難得出－中國強硬取態於

短期內將會持續，觀察點應轉為美方會否因應開始顯露疲象的美國經濟而願意作出讓步，還是會

祭出更大殺傷力的「貿易武器」去壓制中國這一結論了。

《晉裕環球資產管理投資研究部投資分析師 黃子燊》

