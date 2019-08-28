《樓市亮話－湯文亮》新九龍城寨

《樓市亮話》有老友在股票市場大有斬獲，現在想賣股換樓，問我有甚麼事項要注意？我同

老友講，如果在股票市場搵到錢，不如繼續在股市搵錢，現在樓市位高勢危，又充滿不明朗因素

，現在不是買樓的時機。誰不知老友話以前試過在股市搵到錢唔肯買樓，最後打回原形，所以，

今次明知樓價下跌，但仍然要買樓，無謂以後又再後悔多一次，不過就不會問銀行借錢買樓，請

我放心。老實說，又唔關我的事，我當然放心，既然老友要堅持，我亦無謂枉作小人。



現在買樓收租，謹記寧買大，莫買細，如果能力不及，只能買細價樓，就不如唔好買，因為

大單位的租客如果財政有壓力，他們會搬到中型單位，如果中型單位的租客有壓力，就會搬到小

型單位，但如果細單位的租客有壓力，他們搬無可搬，有機會做傻事，這個可能性本來不高。但

現在香港經濟受到中美貿易戰以及修訂逃犯條例影響，不少細單位租客財政有壓力，本來對業主

問題不大，最多是收回已租單位，損失幾個月租金，但現在香港人有攬炒心態，細單位租客有機

會在被收樓情況下在單位內自尋短見，那些單位就會大幅貶值，所以，如果要買樓收租，首先要

避開那些風險甚高的細單位。



現在有很多屋苑學了商場做法，大字標題不歡迎警察內進，其實，警方如果要執行職務，他

們是有權內進。但如果是屋苑發生事故，例如搶劫、兇案等，警方是不能夠主動調查，即使事主

報警，警方都會要求事主先告知管理公司，待管理公司負責人或者業主立案法團主席代為報警，

如果不是經過這一個程序，警方有可能被屋苑住戶拒絕進入。久而久之，那些屋苑的治安就會下

降，甚至有一些會變成類似以前九龍城寨，樓價不用我多說，所以，即使現在有錢買樓，千祈唔

好買那些有機會變成新九龍城寨的屋苑。《紀惠集團副主席及行政總裁 湯文亮》

