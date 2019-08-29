《缸邊嫺談－黃惠嫺》蒙牛受惠奶業國策及內需扶持，業績重拾增長

《缸邊嫺談》中國《嬰幼兒配方乳粉產品配方註冊管理辦法》於２０１８年１月１日生效。

截至２０１８年底，經市場監管總局正式批准的系列及配方分別有約４００個及１１９５個。而

蒙牛乳業（０２３１９）透過持有約５１％的雅利士（０１２３０）進行奶粉業務，於去年底，

已完成旗下產品連同合作品牌Ａｒｌａ在內的１６個系列共４８個配方註冊，而蒙牛旗下另一品

牌君樂寶六已完成了９個系列２７個配方的註冊。



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２０１９年３月，農業農村部辦公廳印發《奶業品牌提升實施方案》。方案提出，力爭到

２０２５年，我國奶業品牌化水準顯著提高，品牌市場佔有率、消費者信任度明顯提升，品牌帶

動產業發展和效益提升作用明顯增強。為加快構建現代奶業產業體系、生產體系、經營體系和品

質安全體系，不斷提高奶業發展品質效益和競爭力，大力推進奶業現代化，今年６月國務院辦公

廳發布《關於推進奶業振興保障乳品質量安全的意見》。

另外，國務院總理李克強今年３月在全國兩會宣布，４月１日起減企業增值稅，稅率由現行

１６％降至１３％。減稅有助提升集團利潤。

集團現時已布局好全產業鏈運作，隨著「最嚴」奶粉政策推行，以及奶業振興保障乳品質量

安全意見，支持配方乳企重組下，未來奶企及乳企的配方數量會逐漸減少，整個奶業市場會有更

高的集中度。相信在多項奶業的政策、意見及措施的進行下，再加上減稅降費支持，會為集團增

強市場地位及市佔率帶來機遇。



＊去年業績重拾增長＊



從業績看，國內奶業經過多年整頓後，行業最壞時間已過，集團業績亦已從虧損中復甦，並

於去年重拾增長。在市場空間上，現時國內牛奶消費水準還不高，中國乳製品消費量只有世界平

均水平三分之一，顯示出中國奶業發展潛力和空間十分巨大。在消費面上，國統局數據顯示，去

年中國ＧＤＰ同比增長６﹒６％；中國社會消費品零售總額同比增長９﹒０％；全國局民人均可

支配收入同比增長（名義增長）８﹒７％。顯示出國內經濟持續增長，人均收入提升，生活水平

改善，以及城鎮化率提高，市民對健康營養意識增加，多個因素均令國內的乳製品行業仍有很大

發展潛力及提升空間。集團已擁有全產業鏈布局，上游有其持股６０﹒７６％的現代牧業（０１

１１７），配方奶粉方有其持股５１﹒０４％的雅利士，可保障生產材料品質安全及技術的同時

，亦可保障集團的生產成本。現代牧業剛公布２０１９年上半年業績，上半年收入同比增長４﹒

１％至２５﹒７億元，利潤由虧轉盈錄得約１﹒２億元盈利。而雅利士２０１８年業績亦已見扭

虧為盈。相信集團持股的兩大公司今年業績將會繼續好轉，同時可帶動集團今年收入繼續增長。

蒙牛已擁有上下游業務，在質量上、成本上、技術、及完善產業鏈上加強優勢，未來會繼續深化

深化Ｂ２Ｂ新零售模式。集團今年指引，預料收入會有低雙位數增長，而利潤增速將會加快。投

資者可考慮於３１元附近的水平增持或吸納，目標價為

３６﹒７５元。《工銀亞洲證券業務部分析員 黃惠嫺》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份

