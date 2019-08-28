《日入而息》恒大少賺５２％，屯門住宅地逾２億批出，港股牛皮

《今天重點》﹡建灝地產以２﹒４４億奪屯門住宅地，超市場估值上限；中原料屯門住宅地

落成後每呎售價１﹒５萬元起

﹡中國恆大（０３３３３）中期純利跌５１﹒６％，不派息；恆大指下半年可

推出貨量達８千億，有信心完成全年銷售目標

﹡傳恆生（０００１１）將轉按現金回贈削至零；中原按揭指削現金回贈屬個

別銀行調整，其他銀行未必跟隨

﹡星展料本港樓價全年升５％，下半年升幅收窄；貿戰最為影響本港寫字樓市

場，看好港島東地區



《即日市況》﹡美債孳息倒掛加劇，港股牛皮收２５６１５跌４８點，成交７４８億



《深滬股市》﹡滬綜指收跌０﹒３％終失二千九，外資流出近８億人幣



《美元匯價》﹡硬脫歐機會仍大，１﹒２３７０小注造空英鎊；歐元最新報１﹒１０８６

╱９０，日圓最新報１０５﹒７２╱７４



《公司業績》﹡中糧油（００６０６）中期少賺４０％至４﹒４９億元，息１﹒７仙

﹡太平（００９６６）中期賺６７億元，增３０％，不派息

﹡洛鉬（０３９９３）中期純利減逾７４％至８﹒０８億元人民幣，不派息

﹡深圳國際（００１５２）中期純利１２﹒３９億元，升３９％，不派息

﹡中國銀河（０６８８１）中期純利２６億元人民幣，升９８％，不派息

﹡中智藥業（０３７３７）半年賺５８９９萬元人民幣，升逾２５％，連特息

共４﹒６港仙

﹡味丹（０２３１７）半年盈利１２１５萬美，元升３４％，息０﹒４美仙

﹡長飛光纖（０６８６９）中期純利４．４億元人民幣，跌４６％，不派息

﹡威勝（０３３９３）中期純利升２３﹒９％至１﹒７億元人民幣，息６港仙

﹡恆盛地產（００８４５）中期虧損收窄至１３﹒６億元人民幣，不派息

﹡茂宸集團（００２７３）中期少賺３３％至９０６５萬元，不派息

﹡先健科技（０１３０２）中期溢利升３７％至９２３８萬元人民幣，不派息

﹡大中華金融（００４３１）半年虧損收窄至３５２１萬元，不派息

﹡大新金融（００４４０）半年賺１１﹒１億元，升７％，息０﹒３９元

﹡大新銀行（０２３５６）半年賺１３﹒５億元，升０﹒６％，息０﹒１３元

﹡遠東宏信（０３３６０）中期賺２２﹒３億元人民幣，增１１％，不派息

﹡瀘州銀行（０１９８３）中期純利升三成至４﹒９億元人民幣，不派息

﹡寶寶樹（０１７６１）中期虧損收窄至９７９９萬元人民幣，不派息

﹡中傳動（００６５８）半年少賺１０﹒８％，不派息

﹡達利食品（０３７９９）中期賺２０﹒７億元人民幣，升逾５％，連特息共

１６﹒８港仙

﹡天禧海嘉（００１４１）上半年盈轉虧蝕４５８萬元，不派息

﹡加達（０１６２０）中期多賺１﹒６倍至８０７萬元，不派息

﹡北控水務（００３７１）中期賺２７﹒７億元，增１７％，派１０﹒７仙

﹡華誼騰訊娛樂（００４１９）中期虧損收窄至８６５萬元，不派息

﹡瀘州老窖上半年盈利按年增四成，營收增２５％

﹡招商輪船上半年多賺逾五成至４﹒７億元人民幣

﹡中國龍工（０３３３９）中期多賺２６％至８﹒９億元人民幣，不派息

﹡中國恆大（０３３３３）中期純利跌５１﹒６％，不派息

﹡鴻興印刷（００４５０）中期扭虧賺４９１﹒２萬元，息３仙

﹡中國金茂（００８１７）中期多賺１２％，中期息１２港仙

﹡美聯（０１２００）中期純利按年跌３８％至９３６０萬元，不派息

﹡ＴＣＬ電子（０１０７０）中期多賺１﹒３８倍，息１０﹒５６港仙

﹡雲遊控股（００４８４）中期扭虧賺１０３８﹒７萬元人民幣，不派息

﹡威高（０１０６６）中期多賺４４﹒２％，中期息０﹒０５９元人民幣

﹡博奇環保（０２３７７）中期純利跌６６﹒３％，不派息

﹡創信國際（００６７６）中期虧損按年擴大至９０４萬美元，不派息

﹡鼎豐（０６８７８）中期多賺３４﹒５％至１﹒４億元人民幣，不派中期息

﹡雲南白藥上半年多賺８﹒６％，收入增逾半成

﹡博雅互動（００４３４）中期純利跌５９％，不派息

﹡宏華（００１９６）中期虧轉盈，賺６０８１萬元人民幣，不派息

﹡貿易通（００５３６）中期盈利跌１０﹒７％，息３﹒３仙

﹡瑞安房地產（００２７２）多賺８％至１３﹒２６億元人民幣，派中期息

３﹒６港仙

﹡越秀交通（０１０５２）中期多賺３７％至６億元人民幣，派息１８港仙

﹡眾誠能源（０２３３７）中期按年多賺１４％至１８７０萬元人幣，不派息



《公司資訊》﹡恆地（０００１２）增購香檳大廈地舖，涉７７００萬

﹡中國玻璃（０３３００）料下半年玻璃價格回升，預期尼日利亞生產線於

１０月投產

﹡中電（００００２）上網電價收逾４３００宗申請，當中超過八成已獲批

﹡成都高速（０１７８５）成灌與成都繞城高速實施「高接高」聯網工程項目

﹡周黑鴨（０１４５８）料受累成本上漲短期盈利續受壓，冀年底開首間特許

經營店

﹡麥迪森（０８０５７）出售加密貨幣衍生工具交易平台權益，獲收益

４４３０萬元

﹡華人飲食集團（０８２７２）遭取消上市地位已申請覆核

﹡匯豐推三項措施支持中小企，中小企貸款計劃客戶可獲退回利息

﹡萬桐園（０８１９９）主席趙穎擬減持５％股權

﹡裕華能源（０２７２８）擬收購能源運輸服務公司

﹡農行（０１２８８）上海港城支行獲批升格為上海自貿區新片區分行

﹡茂宸集團（００２７３）今年經營環境困難，未能預測何時能恢復盈利增長

﹡大新（０２３５６）料全年貸款增長將錄低單位數升幅，冀淨息差保持平穩

；支持中小企客戶，目前還款情況仍然穩定

﹡恆生（０００１１）推出優惠措施支援中小企，貸款計劃可獲退回利息最多

２萬

﹡建灝地產以２﹒４４億奪屯門住宅地，超市場估值上限



《國企紅籌》﹡上實環境（００８０７）轉讓附屬予上海復旦水務，涉１﹒１３億元人民幣

﹡中石化油服（０１０３３）料下半年新簽合同額逾２５０億元人民幣

﹡中鋁（０２６００）以３﹒５３億元人民幣金屬鎵資產增資稀土公司

﹡中州證券（０１３７５）獲得政府補助９５３萬元人民幣

﹡新天綠色環保（００９５６）冀能穩步提升天然氣板塊貢獻

﹡深圳控股（００６０４）香港示威活動對投資計劃有影響，發展深圳是重中

之重

﹡中國太平（００９６６）對香港非常有信心，以合理股息水平回報股東



《神州民企》﹡碧桂園（０２００７）上日再回購５００萬股，涉５０５４萬元

﹡永達汽車（０３６６９）料今年內地汽車銷售或錄負增長，新車銷售毛利率

穩定



《中國要聞》﹡董明珠暗示已勝出１０億賭約，惟稱願意與雷軍再賭五年

﹡人社部表示中日社保協定將於下月生效

﹡中央財政下達３００億元支持農業轉移人口市民化

﹡中國推工業網絡安全，汽車航天能源等領域作試點

﹡支付寶宣布全面升級帳戶安全保障，最高保５００萬

﹡馬雲語出驚人：希望下輩子能做一個好女人養一堆孩子

﹡深圳羅湖一棟樓宇倒塌，暫未有傷亡報告

﹡發改委表示建立個人所得稅納稅信用管理機制；四煤礦大省年內關閉較小規

模煤礦

﹡中證監繼續加強對券商股票質押業務監管與現場檢查

﹡廣州金融監管局表示所有Ｐ２Ｐ平台均未獲審批或備案

﹡廣州農商銀行、廣發銀行基金銷售託管違規遭責令改正

﹡據報中國１１月推數字貨幣，人行回應：不準確猜測

﹡內媒指阿里巴巴間接入股「茶顏悅色」母企，進軍茶飲市場

﹡報告指２０２３年中國ＡＩ基礎架構市場超８０億美元；二季度全球智能手

機銷量微跌，華為增長明顯

﹡中國今年已發２萬億人幣城投債，穆迪料全年將破紀錄

﹡人行６００億逆回購利率持平，零投放零回籠

﹡國務院新措施谷家電消費，長虹美菱、奧馬電器等漲停

﹡民生銀行完成兩筆銀行間市場ＬＰＲ首單業務

﹡４隻大灣區主題ＥＴＦ陸續獲批

﹡北京銀保監出台１３條措施防範洗錢等犯罪等風險

﹡上海改革發展主題ＥＴＦ合併完成，內地首例

﹡報道指臨港新片區將對外籍員工提供住房及稅收補貼

﹡越南最大電訊商Ｖｉｅｔｔｅｌ拒華為參與５Ｇ建網

﹡《環時》胡錫進稱美方錯判形勢難以迫中國讓步

﹡外電指中國拒絕美國軍艦訪問青島港

﹡財政部表示第二批對美加徵關稅商品排除申報系統今開放

﹡法拉第未來被曝重組，賈躍亭或將辭任ＣＥＯ

﹡外交部表示堅決反對美方抹黑「一帶一路」合作；外交部再談澳公民被捕案

：國安機關依法辦案保障權利；外交部表示美方指責中國為芬太尼危機根源

與事實不符

﹡上海至２０３０年每位市民都將擁有自己的家庭醫生

﹡進出口銀行在上交所發行５０億人幣政策性金融債

﹡南京港實控人變更為江蘇省國資委，控股股東未變

﹡永輝超市上半年盈利大增４７％，期內新增８４家門店



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒５％，報１０４３４﹒２９點



《其他消息》﹡星展料本港樓價全年升５％，下半年升幅收窄；貿戰最為影響本港寫字樓市

場，看好港島東地區

﹡深股通額度全日流走３億元；滬股通額度全日流走１﹒１億元，陸股通淨流

出７﹒８億

﹡中原集團上半年佣金收益９２億，按年跌１６％



《修例風暴》﹡米高嘉道理刊廣告籲和平解決困局，勿讓年青人陷絕望

﹡狄志遠稱逾半與林鄭會面者促正式撤回及設獨調會

﹡涂謹申批緊急法是「殖民地鎮壓法」，鍾國斌憂現撤資

﹡報道指香港航空或要求員工放無薪假

﹡環球時報表示取消香港「高度自治」有巨大治理風險

﹡私隱公署接７６８起底個案，料青少年遭欺凌數字增

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