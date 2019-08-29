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29/08/2019 07:47

《日出而作》蒙牛中期多賺三成三，美股反彈，英鎊曾挫１％

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２６０３６．１０　升　２５８．２０點╱１．００％
　　　　　　　　標普５００　　　　　２８８７．９４　升　　１８．７８點╱０．６５％　
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　７８５６．８８　升　　２９．９４點╱０．３８％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７１１４．７１　升　　２５．１３點╱０．３５％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１１７０１．０２　跌　　２９．００點╱０．２５％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５３６８．８０　跌　　１８．２９點╱０．３４％
　
　　　　　　　　﹡香港時間７：４６ａｍ美元兌日圓１０６．０８，歐元兌美元１．１０８５

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