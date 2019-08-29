《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６０３６．１０ 升 ２５８．２０點╱１．００％
標普５００ ２８８７．９４ 升 １８．７８點╱０．６５％
納斯達克 ７８５６．８８ 升 ２９．９４點╱０．３８％
倫敦富時１００ ７１１４．７１ 升 ２５．１３點╱０．３５％
法蘭克福ＤＡＸ １１７０１．０２ 跌 ２９．００點╱０．２５％
巴黎ＣＡＣ４０ ５３６８．８０ 跌 １８．２９點╱０．３４％
﹡香港時間７：４６ａｍ美元兌日圓１０６．０８，歐元兌美元１．１０８５
29/08/2019 07:47
《日出而作》蒙牛中期多賺三成三，美股反彈，英鎊曾挫１％
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６０３６．１０ 升 ２５８．２０點╱１．００％
標普５００ ２８８７．９４ 升 １８．７８點╱０．６５％
納斯達克 ７８５６．８８ 升 ２９．９４點╱０．３８％
倫敦富時１００ ７１１４．７１ 升 ２５．１３點╱０．３５％
法蘭克福ＤＡＸ １１７０１．０２ 跌 ２９．００點╱０．２５％
巴黎ＣＡＣ４０ ５３６８．８０ 跌 １８．２９點╱０．３４％
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