《國金與投資－曾廣標》「侵侵」玩火後怎轉軚？

《國金與投資》特朗普向來很羡慕普京和習近平所擁有的威權，他有些時也頭腦發脹把自己

當作是「美國大帝」，任性地要別人都跟隨他的做法，喜歡罵誰便罵誰，要對付哪個國家隨時出

手。作為唯一的超級大國，美國總統的實質權力真的很大，然而，這是兩黨制國家，特朗普也要

面對競選連任，若做得太過分危害大多數美國民眾的經濟利益，則到時也很可能會被選民背棄。

因此，我們也會看到特朗普在過激之後想轉軚，把臉譜變來變去。



＊黑老大打人竟敢還手！＊



美國向全部中國輸美貨品增加關稅後，當聽到中國宣布要對一些美國貨品加關稅作為反制時

，特朗普便又變成黑社會老大。「我打你，你竟敢還手，我要打多你幾拳」。於是特朗普不僅宣

布進一步對所有中國貨再加關稅，還要下令美國企業不得與中國做生意，而他的朋友習近平，也

突然變成了敵人，他把習近平和鮑威爾說成是兩大敵人，只是還要計算兩人誰是更大的敵人而已

？



＊美企完全退出中國市場？＊



美國反對特朗普的「虛假傳媒」包括ＣＮＮ，即時和特朗普計數，閣下何來權力下令美國企

業撤出中國。特朗普卻原來不是順口開河，他指出可以宣布與中國的關係進入緊急狀態，從而全

面封殺。但ＣＮＮ也指出，不是特朗普說了算，還要得到國會兩院通過，而在大選前與中國完全

割席，很可能會嚴重打擊美國經濟，不利於議員們爭取連任。事實上，當特朗普瘋狂進攻之際，

美國股市上周五晚上（２３日）即時大跌了兩三個巴仙。



＊美股大跌，發覺要變調＊



特朗普接著到法國出席Ｇ７峰會，他本來是打算要教訓歐洲盟友，特別是要向對美企開徵數

碼稅的東道主馬克龍算帳。然而，橫渡大西洋之後，特朗普的好鬥變成了憂心，因為若再四處樹

敵，美股周一重開後只會進一步大跌，而他提振美國財富的功勞也很能要變成負分了。



加上時差的關係，特朗普在法國顯得有點疲累。近期成為了歐洲一哥的馬克龍，還要向特朗

普施下馬威，私自約了伊朗外長到會場與歐洲領袖們商討核問題。美方是臨時才獲告知有此安排

，白宮官員很不滿，但特朗普審時度勢後，卻忍住了，甚至謂他自己也有興趣稍後會晤伊朗總統

講和。



＊關稅戰升級，連英國也不支持＊



特朗普一向支持約翰遜脫歐，今次難得約翰遜當上首相出席Ｇ７峰會，但約翰遜一向是機會

主義者，明白到脫歐之後，中國對英國的經貿關係十分重要，因此，他在私下和公開場合，都表

明反對以關稅解決貿易問題，而也面臨與美國開火的歐盟國家，當然反對特朗普打關稅戰。為免

樹敵太多，於是特朗普在Ｇ７峰會很禮讓，似乎一切要以和為貴。



到了周一，特朗普眼見美股道指晚上又要低開二百多點了，卻傳來了劉鶴在中國發表公開講

話，主張保持冷靜，萬事好商量，不要胡亂把貿易戰升級。特朗普明白劉是代表習，於是他說中

美代表周末進行了電話通話，中方願意重開談判及達成協議云云，而他在推文上，又再改口讚習

是「偉大的領袖，代表著偉大的國家」。



＊９月便再加關稅，怎解救？＊



這種轉變令到美股周初應聲反彈，然而，中方否認兩國高層代表曾通電話，外交部及官媒仍

大罵美方把關稅戰升級，於是，市場又覺得前景仍很不明朗。



中美本周應該仍保持接觸，但對於９月再加關稅如何解救，卻即時沒有新的消息，特朗普返

美後對中美關係改採低姿態，看來他還在計算如何拆局，希望習近平能給多一點提示！

《資深評論員 曾廣標》

