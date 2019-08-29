  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

29/08/2019 09:15

《國金與投資－曾廣標》「侵侵」玩火後怎轉軚？

　　《國金與投資》特朗普向來很羡慕普京和習近平所擁有的威權，他有些時也頭腦發脹把自己
當作是「美國大帝」，任性地要別人都跟隨他的做法，喜歡罵誰便罵誰，要對付哪個國家隨時出
手。作為唯一的超級大國，美國總統的實質權力真的很大，然而，這是兩黨制國家，特朗普也要
面對競選連任，若做得太過分危害大多數美國民眾的經濟利益，則到時也很可能會被選民背棄。
因此，我們也會看到特朗普在過激之後想轉軚，把臉譜變來變去。
　
＊黑老大打人竟敢還手！＊
　
　　美國向全部中國輸美貨品增加關稅後，當聽到中國宣布要對一些美國貨品加關稅作為反制時
，特朗普便又變成黑社會老大。「我打你，你竟敢還手，我要打多你幾拳」。於是特朗普不僅宣
布進一步對所有中國貨再加關稅，還要下令美國企業不得與中國做生意，而他的朋友習近平，也
突然變成了敵人，他把習近平和鮑威爾說成是兩大敵人，只是還要計算兩人誰是更大的敵人而已

　
＊美企完全退出中國市場？＊
　
　　美國反對特朗普的「虛假傳媒」包括ＣＮＮ，即時和特朗普計數，閣下何來權力下令美國企
業撤出中國。特朗普卻原來不是順口開河，他指出可以宣布與中國的關係進入緊急狀態，從而全
面封殺。但ＣＮＮ也指出，不是特朗普說了算，還要得到國會兩院通過，而在大選前與中國完全
割席，很可能會嚴重打擊美國經濟，不利於議員們爭取連任。事實上，當特朗普瘋狂進攻之際，
美國股市上周五晚上（２３日）即時大跌了兩三個巴仙。
　
＊美股大跌，發覺要變調＊
　
　　特朗普接著到法國出席Ｇ７峰會，他本來是打算要教訓歐洲盟友，特別是要向對美企開徵數
碼稅的東道主馬克龍算帳。然而，橫渡大西洋之後，特朗普的好鬥變成了憂心，因為若再四處樹
敵，美股周一重開後只會進一步大跌，而他提振美國財富的功勞也很能要變成負分了。
　
　　加上時差的關係，特朗普在法國顯得有點疲累。近期成為了歐洲一哥的馬克龍，還要向特朗
普施下馬威，私自約了伊朗外長到會場與歐洲領袖們商討核問題。美方是臨時才獲告知有此安排
，白宮官員很不滿，但特朗普審時度勢後，卻忍住了，甚至謂他自己也有興趣稍後會晤伊朗總統
講和。
　
＊關稅戰升級，連英國也不支持＊
　
　　特朗普一向支持約翰遜脫歐，今次難得約翰遜當上首相出席Ｇ７峰會，但約翰遜一向是機會
主義者，明白到脫歐之後，中國對英國的經貿關係十分重要，因此，他在私下和公開場合，都表
明反對以關稅解決貿易問題，而也面臨與美國開火的歐盟國家，當然反對特朗普打關稅戰。為免
樹敵太多，於是特朗普在Ｇ７峰會很禮讓，似乎一切要以和為貴。
　
　　到了周一，特朗普眼見美股道指晚上又要低開二百多點了，卻傳來了劉鶴在中國發表公開講
話，主張保持冷靜，萬事好商量，不要胡亂把貿易戰升級。特朗普明白劉是代表習，於是他說中
美代表周末進行了電話通話，中方願意重開談判及達成協議云云，而他在推文上，又再改口讚習
是「偉大的領袖，代表著偉大的國家」。
　
＊９月便再加關稅，怎解救？＊
　
　　這種轉變令到美股周初應聲反彈，然而，中方否認兩國高層代表曾通電話，外交部及官媒仍
大罵美方把關稅戰升級，於是，市場又覺得前景仍很不明朗。
　
　　中美本周應該仍保持接觸，但對於９月再加關稅如何解救，卻即時沒有新的消息，特朗普返
美後對中美關係改採低姿態，看來他還在計算如何拆局，希望習近平能給多一點提示！
《資深評論員　曾廣標》

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道29/08/2019
英鎊「熊」時代 留學投資必讀
中國故事29/08/2019
深圳示範國企改革 國信證券多重受惠
國際動態29/08/2019
澳洲設專組 查外國勢力干預校園
生財有道28/08/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：安踏現價不宜高追
FOCUS28/08/2019
【FOCUS】Costco中國首秀 「墟冚」背後兩啟示
中國故事28/08/2019
【京城近觀】風口上的飛天豬價
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金