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即市新聞

29/08/2019 09:22

期結日港股牛皮，恒指低開９點報２５６０６點，國指跌１４點

　　《經濟通通訊社２９日專訊》期結日港股表現牛皮，隨著本港政治局勢不穩，加上美債息問
題，投資者對大市目前缺乏方向，恆指今早低開９點，長和系股份略有追捧，其中長實
（０１１１３）及電能實業（００００６）高開１﹒８２％及１﹒４５％；而蒙牛
（０２３１９）中期業績多賺三成三，惟表現遜預期，股價低開近６％。
　　恆生指數開報２５６０６點，跌９點或跌０﹒０４％，主板成交１４﹒４８億元。國企指數
報９９６５點，跌１４點或跌０﹒１５％。
　　重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌０﹒１８％，報５５﹒９５元；港交所
（００３８８）升０﹒７５％，報２４３﹒４元；騰訊控股（００７００）跌０﹒３１％，報
３１８元；中國移動（００９４１）升０﹒５１％，報６４﹒８元；友邦保險（０１２９９）升
１％，報７６﹒１元。
　　
　　恆指十隻升跌幅顯著股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　長實集團（０１１１３）　　５６﹒００元　　　升１﹒８２％
　　電能實業（００００６）　　５３﹒７０元　　　升１﹒４５％
　　中海油　（００８８３）　　１１﹒２０元　　　升１﹒４５％
　　碧桂園　（０２００７）　　　９﹒９９元　　　升１﹒０１％
　　友邦保險（０１２９９）　　７６﹒１０元　　　升１﹒００％

　　蒙牛乳業（０２３１９）　　３１﹒４５元　　　跌５﹒９８％
　　中生製藥（０１１７７）　　１０﹒４０元　　　跌２﹒０７％
　　工商銀行（０１３９８）　　　４﹒８５元　　　跌０﹒８２％
　　中國神華（０１０８８）　　１５﹒１６元　　　跌０﹒７９％
　　中石化　（００３８６）　　　４﹒４８元　　　跌０﹒６７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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