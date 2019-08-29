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即市新聞

29/08/2019 16:53

《盤後部署》中美會否貿談仍屬未知之數，港股弱勢料持續

　　《經濟通通訊社２９日專訊》美國確認自９月起，對中國３０００億美元商品實行分階段加
徵關稅，港股低開９點見２５６０６點，適逢期指結算日，大市早段走勢比較反覆，一度被重磅
股騰訊（００７００）拖累，低見２５３７２點挫２４２點。及後港股反覆向上，午後藥股大幅
反彈，加上友邦（０１２９９）走高，支持大市由跌轉升，最高見２５７１４點升９９點，最終
收２５７０３點，升８８點或升０﹒３４％，主板成交７８８﹒６７億元上升５﹒５％。國企指
數報９９９２，升１１點或升０﹒１２％。
　　上證綜合指數報２８９０，跌２點，深成指數報９３９８，跌１５點或跌０﹒１６％，兩市
成交４７８１﹒５６億元人民幣。

＊英硬脫歐風險增，美對華態度續強硬＊

　　因應全球經濟放緩，對石油需求減少，大摩下調今年油價及需求的預測。該行預計，今年原
油需求的升幅將由每日１００萬桶，下調至８０萬桶；而明年的需求增長則由每日１４０萬桶下
調至１００萬桶。同時，基於頁岩油增長等因素，該行預計，今年布蘭特原油價格將由每桶６５
美元，下調至６０美元，又將今年第三季及第四季美國西德克薩斯中質油（ＷＴＩ）的價格預測
由５８美元下調至５５美元。
　　英國首相約翰遜提出讓國會休會至１０月１４日才復會，並已獲英女王批准，增加英國在十
月底「硬脫歐」的風險。約翰遜稱，議員將有充足的時間就歐盟、英國「脫歐」以及其他所有問
題進行辯論。早前曾有報道指，在野黨議員曾有意聯合其他黨派透過立法禁止英國出現「硬脫歐
」。目前，英國「硬脫歐」風險再度升溫，各方政治角力，鎊匯昨日一度挫１％。
　　美國政府正式確認，由９月１日及１２月１５日起，逐步對中國３０００億美元商品加徵額
外５％的關稅，數以百計美國零售、鞋類、玩具及科技公司警告將會加價。另一方面，中美雙方
至今仍未確定９月會面談判的確實日期，總統特朗普強調，不急於一時落實協議，希望用對的方
法去達成目的，因此可預計未來將採取更加強硬的立場及更長的談判時間。

＊恆指現「終極死亡交叉」，弱勢難逃＊

　　港股今日走勢反覆，最終收市雖然升８８點，但成交未能配合，８００億元也不夠，對後市
沒有支持作用。此外，恆指５０天線（約２７４２６點）跌穿２５０天線（約２７４３３點），
出現「終極死亡交叉」，後市更加不容樂觀。
　　目前中美雙方會否在９月進行經貿會談仍屬未知之數，而中方態度未見軟化，又指正就美國
加關稅一事進行嚴正交涉。即使兩國確實會面，亦未必有成果，料港股短期在２５０００點至
２５３００點上落。若沒有利好消息支撐，料將出現明顯下滑趨勢，中期有機會下試至
２１０００點（即２０１６年年底較明顯的低位）。（ｙｋ）

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