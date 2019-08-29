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29/08/2019 08:30

《國際要聞》意大利五星運動與民主黨籌組聯合政府，孔特續任總理

　　《經濟通通訊社２９日專訊》意大利五星運動及反對黨民主黨（ＰＤ）宣布籌組聯合政府，
以避免提前大選並緩解經濟不確定性，同時新政府將繼續由早前宣布辭職的的總理孔特領導。
　　兩黨仍需就一個共享的政策平台及籌組內閣進行磋商，同時雙方達成的初步協議仍有可能破
裂，除總理職位外，五星運動與民主黨還沒有就其他政府高層職位達成一致。五星運動創辦人發
表聲明稱內閣應該由技術官員擔任，而不是民選政客，但這建議不太可能獲得民主黨的支持。（
ｍｎ）

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