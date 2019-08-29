【貿易開戰】美國財長努欽拒透露下月美中會晤是否按計劃舉行

《經濟通通訊社２９日專訊》美國財長努欽表示，美國貿易官員期待中國談判代表的華盛頓

之行，但拒說明先前計劃的９月會談是否會如期舉行。

努欽又指，他一直就人民幣匯率操縱問題與人行高層、國基會（ＩＭＦ）以及北京其他相關

人士保持接觸。美國會在貿易會談之外，另就匯率問題與中方進行對話。

另外，白宮貿易顧問納瓦羅亦提到，美中會談一時之間不大可能有甚麼進展，因為美國正在

要求中國進行重大結構性變革。（ｍｎ）

