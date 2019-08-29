《經濟通通訊社２９日專訊》美國財長努欽表示，美國貿易官員期待中國談判代表的華盛頓
之行，但拒說明先前計劃的９月會談是否會如期舉行。
努欽又指，他一直就人民幣匯率操縱問題與人行高層、國基會（ＩＭＦ）以及北京其他相關
人士保持接觸。美國會在貿易會談之外，另就匯率問題與中方進行對話。
另外，白宮貿易顧問納瓦羅亦提到，美中會談一時之間不大可能有甚麼進展，因為美國正在
要求中國進行重大結構性變革。（ｍｎ）
29/08/2019 10:03
【貿易開戰】美國財長努欽拒透露下月美中會晤是否按計劃舉行
《經濟通通訊社２９日專訊》美國財長努欽表示，美國貿易官員期待中國談判代表的華盛頓
之行，但拒說明先前計劃的９月會談是否會如期舉行。
努欽又指，他一直就人民幣匯率操縱問題與人行高層、國基會（ＩＭＦ）以及北京其他相關
人士保持接觸。美國會在貿易會談之外，另就匯率問題與中方進行對話。
另外，白宮貿易顧問納瓦羅亦提到，美中會談一時之間不大可能有甚麼進展，因為美國正在
要求中國進行重大結構性變革。（ｍｎ）
|中國故事29/08/2019
【AI大會】世界人工智能大會上海開幕 AI產品加速落地
|生財有道29/08/2019
英鎊「熊」時代 留學投資必讀
|中國故事29/08/2019
深圳示範國企改革 國信證券多重受惠
|國際動態29/08/2019
澳洲設專組 查外國勢力干預校園
|生財有道28/08/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：安踏現價不宜高追
|FOCUS28/08/2019
【FOCUS】Costco中國首秀 「墟冚」背後兩啟示
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰