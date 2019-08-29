《經濟通通訊社２９日專訊》美國政府正式宣布對３０００億美元中國商品加徵５％的關稅
，將分別在９月１日及１２月１５日開始實施，導致數以百計美國零售、鞋類、玩具及科技公司
警告將會加價。
逾２００間美國鞋商表示，鞋履原本平均稅率就有１１％，如今再加徵１５％的關稅，將令
部分鞋類的關稅高達６７％，料為消費者每年帶來４０億美元額外成本。
包括全美零售商聯合會、零售業企業領袖協會及設備製造商協會在內的逾１６０個其他企業
團體，也呼籲特朗普推遲關稅計劃，警告這會對即將到來的假期購物旺季帶來衝擊。（ｍｎ）
29/08/2019 11:44
【貿易開戰】美國下月起上調部分中國商品關稅，零售商群起抗議
《經濟通通訊社２９日專訊》美國政府正式宣布對３０００億美元中國商品加徵５％的關稅
，將分別在９月１日及１２月１５日開始實施，導致數以百計美國零售、鞋類、玩具及科技公司
警告將會加價。
逾２００間美國鞋商表示，鞋履原本平均稅率就有１１％，如今再加徵１５％的關稅，將令
部分鞋類的關稅高達６７％，料為消費者每年帶來４０億美元額外成本。
包括全美零售商聯合會、零售業企業領袖協會及設備製造商協會在內的逾１６０個其他企業
團體，也呼籲特朗普推遲關稅計劃，警告這會對即將到來的假期購物旺季帶來衝擊。（ｍｎ）
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