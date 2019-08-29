【閨密聽政】南韓最高法院下令重審朴槿惠案，三星李在鎔或再入獄

《經濟通通訊社２９日專訊》南韓前總統朴槿惠的閨蜜干政案在最高法院宣判，法院以程序

問題為由下令發回重審，三星電子的太子李在鎔就有可能會再次入獄，而朴槿惠或面臨更重刑罰

。

最高法院認為，一審及二審法院未將受賄案與閨蜜干政案分開審理，認為二審判決違反公職

選舉法。

今次最高法院下令發回重審，最令人關注的是三審法官是否維持二審判決。去年法院在二審

宣判朴槿惠有期徒刑２５年，並罰款２００億韓圜（約１﹒３億元），而李在鎔則被判有期徒刑

２年半、緩刑４年，並且當庭釋放。（ｍｎ）

