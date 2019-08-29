  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

29/08/2019 14:46

【閨密聽政】南韓最高法院下令重審朴槿惠案，三星李在鎔或再入獄

　　《經濟通通訊社２９日專訊》南韓前總統朴槿惠的閨蜜干政案在最高法院宣判，法院以程序
問題為由下令發回重審，三星電子的太子李在鎔就有可能會再次入獄，而朴槿惠或面臨更重刑罰

　　最高法院認為，一審及二審法院未將受賄案與閨蜜干政案分開審理，認為二審判決違反公職
選舉法。
　　今次最高法院下令發回重審，最令人關注的是三審法官是否維持二審判決。去年法院在二審
宣判朴槿惠有期徒刑２５年，並罰款２００億韓圜（約１﹒３億元），而李在鎔則被判有期徒刑
２年半、緩刑４年，並且當庭釋放。（ｍｎ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道29/08/2019
《開市Good Morning》林家亨：車股超買宜套利非追入
FOCUS29/08/2019
【FOCUS】遜遜「硬脫歐」拖女王落水 英議會下周起勢掀惡鬥
中國故事29/08/2019
【AI大會】世界人工智能大會上海開幕 AI產品加速落地
生財有道29/08/2019
英鎊「熊」時代 留學投資必讀
中國故事29/08/2019
深圳示範國企改革 國信證券多重受惠
國際動態29/08/2019
澳洲設專組 查外國勢力干預校園
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金