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即市新聞

29/08/2019 18:57

《台股攻略－馮偉明》中小型股撐盤，台股守穩１０４００大關

　　《台股攻略》台股今日（２９日）升２８﹒１４點，收１０４６２﹒４３點，成交量為新台
幣１０２６﹒７８億元。
　　美股四大指數由黑翻紅，惟投資者仍審慎觀望中美貿易戰可能再次升級，亞洲股市反應平平
，台股亦一樣。權值股今日漲跌互見，中小型股如ＰＣＢ、ＩＣ設計、封測等族群各自表現，生
技股略為轉強。台積電開低走高，站穩新台幣２５０元，大立光開高走低，持續平盤震盪，鴻海
則小跌近１％。金融權值股方面，國泰金及富邦金皆跌超過１％，玉山金、合庫金及元大金也跌
近１％。雖然聯發科今日熄火，但聯詠大漲半根漲停，在瑞昱上漲３％帶領下，芯鼎及笙科也亮
燈漲停，虹冠電升６％，世芯－ＫＹ、晶心科也升超過４％，新唐、智源及系微也有３％左右的
漲幅。面板雙虎友達及群創也分別升３％及約２％，帶動達威衝上漲停、富晶通拉出半根漲停，
全台及彩晶等也全面走揚。記體體族群今日表現較為低迷，南亞科午盤下挫超過３％、華邦電跌
２％，旺宏也翻黑震盪。
　　中美貿易戰前景仍未明朗，市場追價意願低落，導致成交量能萎縮，壓抑大盤上攻力道，預
期台股指數短線恐持續在年線附近震盪整理。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》
　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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