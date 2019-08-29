《異動股》蒙牛急挫近６％暫領跌藍籌，中期多賺三成三惟遜預期

《經濟通通訊社２９日專訊》蒙牛乳業（０２３１９）昨日高見３４﹒６元兼破頂後，現低

開５﹒９８％，報３１﹒４５元，失守１０天線（３２﹒１５５元），暫跌幅最大藍籌；成交約

４６萬股，涉資１４３１萬元。

蒙牛昨日公布，截至６月３０日止中期純利約 ２０﹒７７億元（人民幣．下同），按年升

３３％，惟低於預期的２１﹒６億元；每股盈利５３﹒１分，不派中期息。

期內，收入約３９８﹒５７億元，按年增長約１５﹒６％。其中，佔收入８３﹒１％ 的液

態奶收入同比增長１４﹒４％；奶粉業務收入同比升４３﹒８％；雪糕收入同比下跌２﹒４％。

另外，毛利按年升１５﹒２％至１５５﹒７９億元；毛利率按年跌０﹒１個百分點至

３９﹒１％；資本支出按年增２８﹒６％至２１﹒４２億元。

現時，恆生指數開報２５６０６，下跌９點或下跌０﹒０４％，主板成交１４﹒４８億元。

國企指數開報９９６５，下跌１４點或下跌０﹒１５％。

上證綜指開報２８９６，上升２點或上升０﹒０８％，成交１７﹒１３億元人民幣。

深成指開報９４２９，上升１５點或上升０﹒１６％，成交２４﹒７７億元人民幣。



表列十大升跌幅藍籌表現：



股份（編號） 現價 變幅

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蒙牛乳業（０２３１９） ３１﹒４５元 下跌５﹒９８％

中生製藥（０１１７７） １０﹒４０元 下跌２﹒０７％

工商銀行（０１３９８） ４﹒８５元 下跌０﹒８２％

中國神華（０１０８８） １５﹒１６元 下跌０﹒７９％

中石化 （００３８６） ４﹒４８元 下跌０﹒６７％



長實集團（０１１１３） ５６﹒００元 上升１﹒８２％

電能實業（００００６） ５３﹒７０元 上升１﹒４５％

中海油 （００８８３） １１﹒２０元 上升１﹒４５％

碧桂園 （０２００７） ９﹒９９元 上升１﹒０１％

友邦保險（０１２９９） ７６﹒１０元 上升１﹒００％

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