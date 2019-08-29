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即市新聞

29/08/2019 10:21

《中資異動》新華保險（１３３６）跌逾４％，野村瑞信績後降目標

　　《經濟通通訊社２９日專訊》新華保險（０１３３６）現價跌４﹒４７１％，報
３２﹒０５０元；成交約７３３萬股，涉資２﹒３８億元。Ａ股（滬：６０１３３６）現價
４９﹒６５０元人民幣，跌２﹒６２８％。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價７１﹒６５％。
　　公司截至今年６月３０日止純利１０５﹒４５億元人民幣，按年升８１﹒８％，每股收益
３﹒３８元人幣，按年增加８１﹒７％，不派息。
　　期內實現總保費７３９﹒９４億元人幣，按年增９％，其中長期險首年期交保費
１１６﹒９８億元人幣，按年增１﹒１％；公司實現上半年新業務價值５８﹒９億元人幣，按年
減８﹒７％；內含價值達到１９１４﹒０３億元人幣，較上年末增１０﹒５％。
　　不過野村於績後下調新華目標近半成，由５６﹒５８元降至５３﹒９３元，維持買入評級。
瑞信亦將目標由４８﹒５元降至４６元，維持跑贏大市評級。
　　據內地媒體獲悉，內地監管一方面推進落實去年１０月公開徵求意見的《保險資金投資股權
管理辦法》，另一方面為防範風險傳遞，監管部門近日決定對保險公司、保險資產管理公司直接
股權投資業務開展摸底調查。
　　現時，恆生指數報２５４５８，跌１５７點或跌０﹒６１％，主板成交２１８﹒０３億元。
國企指數報９９０８，跌０﹒７３％或跌７２點。
　　上證綜合指數報２８８５，跌７點或跌０﹒２７％，成交７３３﹒２１億元人民幣。
深證成分指數報９３８８，跌２５點或跌０﹒２７％，成交１０６８﹒８３億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　新華保險（０１３３６）　　　３２﹒０５０元　　　跌４﹒４７１％
　　中國太平（００９６６）　　　１７﹒７４０元　　　跌２﹒７４１％
　　中國人壽（０２６２８）　　　１８﹒１６０元　　　跌１﹒３０４％
　　中國太保（０２６０１）　　　３１﹒１００元　　　跌１﹒２７０％
　　中國平安（０２３１８）　　　８８﹒８５０元　　　跌０﹒９４８％
　　人民保險（０１３３９）　　　　３﹒０２０元　　　跌０﹒６５８％
　　中國財險（０２３２８）　　　　８﹒７００元　　　跌０﹒１１５％
　　中國再保險（０１５０８）　　　１﹒２９０元　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ａｌ）

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