《中資異動》新華保險（１３３６）跌逾４％，野村瑞信績後降目標

《經濟通通訊社２９日專訊》新華保險（０１３３６）現價跌４﹒４７１％，報

３２﹒０５０元；成交約７３３萬股，涉資２﹒３８億元。Ａ股（滬：６０１３３６）現價

４９﹒６５０元人民幣，跌２﹒６２８％。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價７１﹒６５％。

公司截至今年６月３０日止純利１０５﹒４５億元人民幣，按年升８１﹒８％，每股收益

３﹒３８元人幣，按年增加８１﹒７％，不派息。

期內實現總保費７３９﹒９４億元人幣，按年增９％，其中長期險首年期交保費

１１６﹒９８億元人幣，按年增１﹒１％；公司實現上半年新業務價值５８﹒９億元人幣，按年

減８﹒７％；內含價值達到１９１４﹒０３億元人幣，較上年末增１０﹒５％。

不過野村於績後下調新華目標近半成，由５６﹒５８元降至５３﹒９３元，維持買入評級。

瑞信亦將目標由４８﹒５元降至４６元，維持跑贏大市評級。

據內地媒體獲悉，內地監管一方面推進落實去年１０月公開徵求意見的《保險資金投資股權

管理辦法》，另一方面為防範風險傳遞，監管部門近日決定對保險公司、保險資產管理公司直接

股權投資業務開展摸底調查。

現時，恆生指數報２５４５８，跌１５７點或跌０﹒６１％，主板成交２１８﹒０３億元。

國企指數報９９０８，跌０﹒７３％或跌７２點。

上證綜合指數報２８８５，跌７點或跌０﹒２７％，成交７３３﹒２１億元人民幣。

深證成分指數報９３８８，跌２５點或跌０﹒２７％，成交１０６８﹒８３億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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新華保險（０１３３６） ３２﹒０５０元 跌４﹒４７１％

中國太平（００９６６） １７﹒７４０元 跌２﹒７４１％

中國人壽（０２６２８） １８﹒１６０元 跌１﹒３０４％

中國太保（０２６０１） ３１﹒１００元 跌１﹒２７０％

中國平安（０２３１８） ８８﹒８５０元 跌０﹒９４８％

人民保險（０１３３９） ３﹒０２０元 跌０﹒６５８％

中國財險（０２３２８） ８﹒７００元 跌０﹒１１５％

中國再保險（０１５０８） １﹒２９０元 無升跌

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（ａｌ）

