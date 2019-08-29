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即市新聞

29/08/2019 13:07

《異動股》香港電視急瀉逾一成，上半年虧損擴至１﹒５５億元

　　《經濟通通訊社２９日專訊》香港電視（０１１３７）現價跌１０﹒４２％，報３﹒８７元
，失守２０天線（４﹒２５元）及１００天線（４﹒０２２元）；成交約３０９萬股，涉資
１２８４萬元。
　　香港電視最新公布截至今年６月底止中期業績，虧損淨額擴至１﹒５５億元，去年同期虧損
１﹒４億元。每股基本虧損１９仙，不派息。期內營業額按年升６１％至６﹒２６億元，除稅前
虧損為１﹒５５億元。
　　現時，恆生指數報２５５３９，跌７５點或跌０﹒３０％，主板成交４１２﹒４７億元。國
企指數報９９３２，跌４８點或跌０﹒４８％。
　　上證綜合指數報２８８９，跌３點，成交１１９０億元人民幣。深證成分指數報９４００，
跌１３點或跌０﹒１４％，成交１７２３﹒６４億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　東方報業（０００１８）　　　０﹒５８０元　　　跌　１﹒６９％
　　壹傳媒　（００２８２）　　　０﹒２５５元　　　跌　１﹒９２％
　　經濟日報（００４２３）　　　１﹒４００元　　　無升跌
　　電視廣播（００５１１）　　１２﹒４００元　　　無升跌
　　亞洲電視（００７０７）　　　０﹒０６９元　　　跌　２﹒８２％

　　有線寬頻（０１０９７）　　　０﹒０７７元　　　無升跌
　　星島　　（０１１０５）　　　０﹒８２０元　　　無升跌
　　香港電視（０１１３７）　　　３﹒８７０元　　　跌１０﹒４２％
　　毛記葵涌（０１７１６）　　　０﹒９４０元　　　跌　２﹒０８％
　　鳳凰衛視（０２００８）　　　０﹒６４０元　　　跌　１﹒５４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｙｋ）

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