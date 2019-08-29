《異動股》香港電視急瀉逾一成，上半年虧損擴至１﹒５５億元

《經濟通通訊社２９日專訊》香港電視（０１１３７）現價跌１０﹒４２％，報３﹒８７元

，失守２０天線（４﹒２５元）及１００天線（４﹒０２２元）；成交約３０９萬股，涉資

１２８４萬元。

香港電視最新公布截至今年６月底止中期業績，虧損淨額擴至１﹒５５億元，去年同期虧損

１﹒４億元。每股基本虧損１９仙，不派息。期內營業額按年升６１％至６﹒２６億元，除稅前

虧損為１﹒５５億元。

現時，恆生指數報２５５３９，跌７５點或跌０﹒３０％，主板成交４１２﹒４７億元。國

企指數報９９３２，跌４８點或跌０﹒４８％。

上證綜合指數報２８８９，跌３點，成交１１９０億元人民幣。深證成分指數報９４００，

跌１３點或跌０﹒１４％，成交１７２３﹒６４億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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東方報業（０００１８） ０﹒５８０元 跌 １﹒６９％

壹傳媒 （００２８２） ０﹒２５５元 跌 １﹒９２％

經濟日報（００４２３） １﹒４００元 無升跌

電視廣播（００５１１） １２﹒４００元 無升跌

亞洲電視（００７０７） ０﹒０６９元 跌 ２﹒８２％



有線寬頻（０１０９７） ０﹒０７７元 無升跌

星島 （０１１０５） ０﹒８２０元 無升跌

香港電視（０１１３７） ３﹒８７０元 跌１０﹒４２％

毛記葵涌（０１７１６） ０﹒９４０元 跌 ２﹒０８％

鳳凰衛視（０２００８） ０﹒６４０元 跌 １﹒５４％

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（ｙｋ）

