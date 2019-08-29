【貿易開戰】商務部：中美正在討論９月是否磋商會談

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２９日北京專電》商務部新聞發言人高峰在例行發布會表示

，中美經貿團隊一直保持有效溝通。關於９月的磋商會談，雙方正在討論這個問題。他指出，當

前最重要的是為雙方繼續磋商，創造必要條件。中方認為，如果中方赴美談判，雙方應該共同努

力，創造條件，推動磋商。

他表示，中國的反制手段是充足的，在當前的形勢下，應該討論的問題是取消對５５００億

美元中國商品進一步加徵關稅，防止貿易戰升級。目前中方正在就與美方進行嚴正交涉。

