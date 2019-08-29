【ＡＩ大會】李強：上海要成為全球人工智能創新的策源地

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２９日上海專電》上海市市委書記李強今日在２０１９世界

人工智能大會開幕式上致詞稱，上海積極順應智能革命這個不可逆轉的時代潮流，加緊布局，加

快建設人工智能發展的上海高地。

具體行動包括，一是要全力打造腦科學研究中心等一大批基礎性的研究平台，全面建成集成

電路、智能傳感器等一批國家級的創新中心。二是加速壯大企業集群，一些行業巨頭已紛紛在上

海布局，獨角獸企業落地發展，本土企業加速壯大，初創企業不斷成長。三是改革實驗如火如荼

。上海將全力打造５Ｇ商用第一層，加快建設人工智能創新應用的先導區，研究推進人工智能應

用場景建設等。

下一步，上海將在更大範圍參與全球人工智能發展和治理，推進人工智能領域標準溝通、設

施聯通、貿易暢通、資金融通，促進人工智能的發展，成為全球智聯網絡樞紐城市。

上海還將推動科技創新和制度創新同樣發力，鼓勵最新智能成果在上海率先試用，力爭在一

些關鍵核心領域方面取得原創性的突破，努力讓上海成為全球人工智能創新重要的策源地。

最後，上海將以更加包容的生態滋養人工智能發展，在推動人工智能數據開放、技術推廣、

市場准入上率先突破，在建立人工智能法律法規、倫理規範、政策體系下，加緊探索，全力打響

上海人工智能一流的創新生態精品牌。

