【ＡＩ大會】雙馬對話：ＡＩ時代人類可活百二歲，工作變得沒意義

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２９日上海專電》在今日舉行的世界人工智能大會上，阿里

巴巴創始人馬雲和特斯拉聯合創始人兼首席執行官埃隆．馬斯克（Ｅｌｏｎ Ｍｕｓｋ）進行了

一番「雙馬」對話。在談到人工智能會不會搶走人類的工作時，馬雲表示，在農耕文明時期，人

類的人均壽命為３０歲左右；在工業時代，人類平均壽命到了７０歲；在人工智能時代，人類可

能可以活１２０歲。他強調：「不要擔心工作，你會有工作的。」

馬雲稱，未來人類不需要太長的工作時間，每人可能一周只需工作三天，每天工作四個小時

就已足夠。因為有了人工智能後，人類可以用更多時間去享受生活。

馬雲又說，自己不太在意人工智能威脅論，因為機器就是一個玩具，未來不會出現能擔任專

家的ＡＩ。



＊機器人只有「芯」，而人類有「心」＊



馬斯克回應稱，他覺得人工智能會讓工作變得沒有意義，以後ＡＩ自己會學會寫軟件。所以

他建議人們去選擇能和人互動的工作，或者做藝術類工作。

關於教育，馬雲表示，機器比人類更聰明，但機器人只有「芯」，而人類有「心」，未來人

類應該改革和教育方式，花更多時間培訓孩子學習藝術、畫畫等有創意的事情。

馬斯克則認為，未來教育應該圍繞「如何提高對未來的預測力」展開。

