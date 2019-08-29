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29/08/2019 13:57

【ＡＩ大會】雙馬對話：ＡＩ時代人類可活百二歲，工作變得沒意義

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２９日上海專電》在今日舉行的世界人工智能大會上，阿里
巴巴創始人馬雲和特斯拉聯合創始人兼首席執行官埃隆．馬斯克（Ｅｌｏｎ　Ｍｕｓｋ）進行了
一番「雙馬」對話。在談到人工智能會不會搶走人類的工作時，馬雲表示，在農耕文明時期，人
類的人均壽命為３０歲左右；在工業時代，人類平均壽命到了７０歲；在人工智能時代，人類可
能可以活１２０歲。他強調：「不要擔心工作，你會有工作的。」
　　馬雲稱，未來人類不需要太長的工作時間，每人可能一周只需工作三天，每天工作四個小時
就已足夠。因為有了人工智能後，人類可以用更多時間去享受生活。
　　馬雲又說，自己不太在意人工智能威脅論，因為機器就是一個玩具，未來不會出現能擔任專
家的ＡＩ。

＊機器人只有「芯」，而人類有「心」＊

　　馬斯克回應稱，他覺得人工智能會讓工作變得沒有意義，以後ＡＩ自己會學會寫軟件。所以
他建議人們去選擇能和人互動的工作，或者做藝術類工作。
　　關於教育，馬雲表示，機器比人類更聰明，但機器人只有「芯」，而人類有「心」，未來人
類應該改革和教育方式，花更多時間培訓孩子學習藝術、畫畫等有創意的事情。
　　馬斯克則認為，未來教育應該圍繞「如何提高對未來的預測力」展開。

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