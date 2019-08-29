《午市前瞻》中美貿易新關稅實施在即，港股繼續窄幅上落局面

《經濟通通訊社２９日專訊》美股隔晚（２８日）受能源股及金融股帶動走高，不過投資者

仍對中美貿易戰再升級，保持謹慎態度。是日期指結算，港股今早在市場憂慮下，以半日最高位

輕微低開９點報２５６０６。雖然國務院確定進一步促進體育消費的措施，部署推動在線教育發

展，但未有帶動Ａ股向上，加上美國貿易代表辦公室確認，計劃從９月１日開始加徵關稅，市場

態度悲觀，港股曾挫最多２４２點報２５３７２，不過之後受中電（００００２）在除淨前有炒

作，加上醫藥股回升支持，恆指午收前收復大部分失地，最終半日收２５５２４，跌９１點或０

﹒３６％，主板成交４０３﹒５３億元。國企指數午收９９１８，跌６２點或０﹒６３％。

內地Ａ股繼續回吐，上證綜合指數報２８９０，跌３點或０﹒１２％。深證成份指數報

９３９８，跌１５點或０﹒１７％。

重磅股方面，騰訊（００７００）上日回購１２﹒２２萬股，涉資３９２２﹒０２萬元，午

收跌０﹒４４％，報３１７﹒６元；港交所（００３８８）微跌０﹒３３％，報２４０﹒８元；

中移動（００９４１）今日除淨，派中期息１﹒５２７元，半日升０﹒１２％，報６４﹒５５元

；匯控（００００５）否認已將物業轉按不設現金回贈，並指有關傳言沒有根據，半日跌

０﹒１８％，報５５﹒９５元；友邦（０１２９９）被摩通降目標逾７％至１００元，不過半日

收升０﹒４６％，報７５﹒７元。



＊蒙牛業績遜預期領跌藍籌，內地監管加強新保績差走低＊



蒙牛乳業（０２３１９）上日高見３４﹒６元破頂，但中期純利僅升３３％至約２０﹒７７

億元人幣遜預期，半日走低５﹒８３％，報３１﹒５元，失守十天線（３２﹒１６元），是半日

表現最差藍籌；統一企業（００２２０）亦挫３﹒１３％，報８﹒６７元；日清（０１４７５）

跌２﹒４９％，報６﹒６６元；不過，中國旺旺（００１５１）續升２﹒１８％，報６﹒１元；

青島啤酒（００１６８）走高１﹒０６％，報５２﹒３５元。

內地為防範風險傳遞，監管部門近日決定對保險公司開展摸底調查，內險股受壓。新華保險

（０１３３６）中期純利升８１﹒８％至１０５﹒４５億人幣，不過被野村、瑞信下調目標，半

日跌４﹒７７％，報３１﹒９５元，是半日表現最差國指股；中國太平（００９６６）被中金降

目標價一成，午收挫２﹒８５％，報１７﹒７２元：中國太保（０２６０１）跌１﹒９％，報

３０﹒９元；國壽（０２６２８）走低１﹒５２％，報１８﹒１２元；中國平安（０２３１８）

跌０﹒７２％，報８９﹒０５元。



＊藥股回勇中生中期多賺逾半成，公用股個別走中電除淨前炒起＊



中生製藥（０１１７７）中期純利按年升５﹒８％至約１４﹒４４億人幣，半日回勇升

５﹒２７％，報１１﹒１８元，是半日表現最好藍籌。綠葉製藥（０２１８６）中期多賺逾

３６％至７﹒６７億人幣，收漲５﹒４２％，報６﹒４２元，重上百天線（６﹒１６４元）。

石藥集團（０１０９３）有支持，走高１﹒６８％，報１５﹒７６元。藥明生物（０２２６９）

升２﹒３４％，報８０﹒８５元。不過，三生製藥（０１５３０）繼續回吐１﹒１４％，報

１２﹒１４元。國藥（０１０９９）續跌０﹒７１％，報２７﹒９元。

中電下周一（２日）除淨，派中期息６３仙，半日逆市升３﹒１４％，報８２﹒０５元；

長建（０１０３８）微漲０﹒０９％，報５４﹒３５元；電能（００００６）微高０﹒１３％，

報５３元；不過港鐵（０００６６）跌１﹒４９％，報４６﹒４元；港燈（０２６３８）輕微跌

０﹒１３％，報７﹒５３元；領展（００８２３）軟０﹒７２％，報８９﹒２５元。

中國信達（０１３５９）中期溢利按年升０﹒７５％至８６﹒８５億人幣，半日收升６％，

報１﹒５９元，是半日表現最好國指股。



＊李偉傑：中電宜除淨後待基金沽貨後吸納＊



恆指今日先升後回，財經評論員李偉傑向《經濟通通訊社》坦言，港股目前依然缺乏炒作主

題，雖然隔晚（２８日）美股造好，但今早恆指亦高開低走，主要受Ａ股拖累。他直指，雖然中

央今日再出台有關教育和體育消費的政策方向，但始終未有細節，受惠板塊未能反映相關利好。

外圍方面，中美貿易新關稅實施在即，市場氣氛較差，故預計港股短期將維持在２８５００點至

２８６００點之間窄幅上落。

中電下周一（２日）除淨，今日有明顯炒作，但李偉傑指出，中電中期息６３仙不算非常吸

引，宜待除淨後一眾基金沽貨後，於７７至８０元水平再吸納更佳。至於其他公用股，他認為港

鐵（０００６６）近日已維持在４５至４９元上落多時，投資者可以考慮小注吸納，於近月低位

約４４元吸納，上望４９元水平。他又指，如果香港政局情況有好轉，可以考慮吸納領展

（００８２３），短期可於８４至８６元買入，上望５０天線近９４元水平。（ａｌ）

