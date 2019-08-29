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即市新聞

29/08/2019 14:51

《美元走勢－羅明立》英議會休假影響負面，鎊匯料再下試低位

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１０６﹒１２　　　１０５﹒８０　　　１０６﹒００
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１０８７　　　１﹒１０７８　　　１﹒１０８０
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２２２１　　　１﹒２１９７　　　１﹒２２１１
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９８１６　　　０﹒９７９４　　　０﹒９８１１
　　　美元╱港元　　　　７﹒８６４５　　　７﹒８４０３　　　７﹒８４４０

　　《美元走勢》美國貿易代表辦公室發出通告，確認在９月１日及１２月１５日起向３０００
億美元中國貨加徵關稅，其稅率由原先公布的１０％調升至１５％。另一方面，傳媒引述中方官
員指，僅少數中方官員認為中美雙方可以於２０２０年美國大選前達成協議，而且中方已就雙方
無法達成協議的情況下，制定應急措施，包括將美國公司列入「不可靠實體清單」、限制公司的
經營活動，及推出刺激國內經濟的措施。
　　英國首相約翰遜表示，已向英女王提出國會由下月中休會至１０月中，直至女王１０月１４
日發表演說為止。休會很可能令反對「脫歐」的議員無辦法透過議會延長「脫歐」的限期，令英
國出現「硬脫歐」的機會上升。英國工黨領導已表明，計劃於國會下周復會時，向首相提不信任
動議。消息令近期反彈的英鎊受壓，跌回２０天線的１﹒２１５０附近，１﹒２３以上阻力非常
大，無論通過不信任動議或國會休假都會帶來負面影響，鎊匯應再下試低位。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　賣出歐元　　１﹒１１４０　　　１﹒１０２０　　　１﹒１２００
　　　英鎊╱美元　　賣出英鎊　　１﹒２２８０　　　１﹒２１５０　　　１﹒２３２０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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