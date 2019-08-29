《美元走勢－羅明立》英議會休假影響負面，鎊匯料再下試低位

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０６﹒１２ １０５﹒８０ １０６﹒００

歐元╱美元 １﹒１０８７ １﹒１０７８ １﹒１０８０

英鎊╱美元 １﹒２２２１ １﹒２１９７ １﹒２２１１

美元╱瑞郎 ０﹒９８１６ ０﹒９７９４ ０﹒９８１１

美元╱港元 ７﹒８６４５ ７﹒８４０３ ７﹒８４４０



《美元走勢》美國貿易代表辦公室發出通告，確認在９月１日及１２月１５日起向３０００

億美元中國貨加徵關稅，其稅率由原先公布的１０％調升至１５％。另一方面，傳媒引述中方官

員指，僅少數中方官員認為中美雙方可以於２０２０年美國大選前達成協議，而且中方已就雙方

無法達成協議的情況下，制定應急措施，包括將美國公司列入「不可靠實體清單」、限制公司的

經營活動，及推出刺激國內經濟的措施。

英國首相約翰遜表示，已向英女王提出國會由下月中休會至１０月中，直至女王１０月１４

日發表演說為止。休會很可能令反對「脫歐」的議員無辦法透過議會延長「脫歐」的限期，令英

國出現「硬脫歐」的機會上升。英國工黨領導已表明，計劃於國會下周復會時，向首相提不信任

動議。消息令近期反彈的英鎊受壓，跌回２０天線的１﹒２１５０附近，１﹒２３以上阻力非常

大，無論通過不信任動議或國會休假都會帶來負面影響，鎊匯應再下試低位。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 賣出歐元 １﹒１１４０ １﹒１０２０ １﹒１２００

英鎊╱美元 賣出英鎊 １﹒２２８０ １﹒２１５０ １﹒２３２０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

