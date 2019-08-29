【新股上市】九毛九棄內地Ａ股，昨遞申請來港上市

《經濟通通訊社２９日專訊》繼海底撈之後，再有內地餐飲業來港上市。「太二」酸菜魚及

「九毛九」母企九毛九國際昨天（２８日）向港交所（００３８８）遞交主板上市申請，招銀國

際為獨家保薦人。

初步招股文件顯示，目前九毛九國際經營５個品牌，包括「九毛九」、「太二」、「２顆雞

蛋煎餅」、「慫」及「那未大叔是大廚」，共有２６９間直營店及４１間加盟店，其中「九毛九

」及「太二」是集團主力。

九毛九國際去年終止籌備在Ａ股上市。（ｈｌ）

