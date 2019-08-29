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29/08/2019 11:50

【修例風暴】中式酒樓生意額大減兩至三成，近２０家面臨結業

　　《經濟通通訊社２９日專訊》香港餐飲管理協會會長楊位醒今早接受電台訪問時表示，近日
的遊行示威活動對飲食業界造成重大打擊，中式酒樓暑假生意額較去年同期大跌近兩至三成。
　　楊位醒坦言，近期示威事件帶來的影響比沙士時更慘重，除了影響本地市民飲食消費習慣外
，亦影響遊客來港飲食消費意欲，過往茶客人均消費約１４０元，但現時人均消費已降至７０元
，現時已有接近２０間餐廳面臨倒閉，擔心局勢若持續兩至三個月，飲食業有機會出現倒閉潮。
（ｃｌ）（ｚｚ）

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