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29/08/2019 15:57

【本港樓市】７月公屋第二市場買賣暫錄３０宗，創十個月新低

　　《經濟通通訊社２９日專訊》中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，７月份的公屋第二
市場買賣成交暫時錄得３０宗，總值８３８０﹒２萬元，較６月的３４宗及８９８４﹒６萬元，
分別下跌１１﹒８％及６﹒７％。數字是自去年９月的１５宗及４４４１﹒８萬元之後，創十個
月新低。
　　他表示，上述數字反映新居屋申請成為焦點，而且受到中美貿易戰惡化及社會運動影響，二
手樓市放緩，市民減慢買樓步伐，以致公屋第二市場市道跟隨大市回軟，買賣連跌四個月。
（ｃｌ）

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