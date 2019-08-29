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即市新聞

29/08/2019 19:34

《再戰明天》中行、兗州煤和新濠派業績，美國公布芝加哥ＰＭＩ

　　《經濟通通訊社２９日專訊》明日（３０日），歐元區公布失業率及通脹率，美國公布８月
芝加哥採購經理人指數。
　
＊南韓央行議息＊
　
　　在外圍重要經濟活動上，明日，韓國央行舉行貨幣政策會議並公布利率決議。
　　本港時間明晚７：００ｐｍ，瑞典央行管理委員會開會議。
　
＊歐元區公布失業率及通脹率＊
　
　　在數據方面，明早７：３０ａｍ，日本公布７月失業率，料維持於２﹒３％。
　　７：５０ａｍ，日本公布７月工業生產，月率料由下滑３﹒３％升上０﹒３％；年率跌幅料
由３﹒８％收窄至０﹒６％。日本７月零售銷售月率料由持平跌至下滑０﹒９％；年率料由
０﹒５％跌至下滑０﹒７％。
　　４：３０ｐｍ，香港公布７月零售銷售，年率跌幅料由６﹒７％擴大至１２﹒５％。
５：００ｐｍ，歐元區公布７月失業率，料維持於７﹒５％。歐元區８月核心消費者物價指數年
率料由０﹒９％升上１％；消費者物價指數年率料由１﹒１％降至１％。
　
＊美國公布８月芝加哥採購經理人指數＊
　
　　８：３０ｐｍ，加拿公布６月國內生產總值，月率料由０﹒２％回落至０﹒１％；年率料維
持於１﹒４％；第二季國內生產總值（環比）料由０﹒４％跌至３％。美國公布７月個人所得，
料由０﹒４％跌至０﹒３％；個人消費料由０﹒３％升上０﹒５％。
　　９：４５ｐｍ，美國公布８月芝加哥採購經理人指數，料由４４﹒４升上４７﹒５。
１０：００ｐｍ，美國公布８月密歇根大學消費者信心指數（ＰＭＩ），料由９８﹒４跌至
９２﹒３。　　
　
＊中行、兗州煤和新濠派業績＊
　
　　在本港，明日公布業績的公司有：鷹君（０００４１）、招商局中國基金（００１３３）、
招商局港口（００１４４）、新濠國際發展（００２００）、香港中旅（００３０８）、
瑞安建業（００９８３）、大唐發電（００９９１）、兗州煤業股份（０１１７１）、中國銀行
（０３９８８）等。（ｈｏ）

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