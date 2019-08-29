《再戰明天》中行、兗州煤和新濠派業績，美國公布芝加哥ＰＭＩ

《經濟通通訊社２９日專訊》明日（３０日），歐元區公布失業率及通脹率，美國公布８月

芝加哥採購經理人指數。



＊南韓央行議息＊



在外圍重要經濟活動上，明日，韓國央行舉行貨幣政策會議並公布利率決議。

本港時間明晚７：００ｐｍ，瑞典央行管理委員會開會議。



＊歐元區公布失業率及通脹率＊



在數據方面，明早７：３０ａｍ，日本公布７月失業率，料維持於２﹒３％。

７：５０ａｍ，日本公布７月工業生產，月率料由下滑３﹒３％升上０﹒３％；年率跌幅料

由３﹒８％收窄至０﹒６％。日本７月零售銷售月率料由持平跌至下滑０﹒９％；年率料由

０﹒５％跌至下滑０﹒７％。

４：３０ｐｍ，香港公布７月零售銷售，年率跌幅料由６﹒７％擴大至１２﹒５％。

５：００ｐｍ，歐元區公布７月失業率，料維持於７﹒５％。歐元區８月核心消費者物價指數年

率料由０﹒９％升上１％；消費者物價指數年率料由１﹒１％降至１％。



＊美國公布８月芝加哥採購經理人指數＊



８：３０ｐｍ，加拿公布６月國內生產總值，月率料由０﹒２％回落至０﹒１％；年率料維

持於１﹒４％；第二季國內生產總值（環比）料由０﹒４％跌至３％。美國公布７月個人所得，

料由０﹒４％跌至０﹒３％；個人消費料由０﹒３％升上０﹒５％。

９：４５ｐｍ，美國公布８月芝加哥採購經理人指數，料由４４﹒４升上４７﹒５。

１０：００ｐｍ，美國公布８月密歇根大學消費者信心指數（ＰＭＩ），料由９８﹒４跌至

９２﹒３。



＊中行、兗州煤和新濠派業績＊



在本港，明日公布業績的公司有：鷹君（０００４１）、招商局中國基金（００１３３）、

招商局港口（００１４４）、新濠國際發展（００２００）、香港中旅（００３０８）、

瑞安建業（００９８３）、大唐發電（００９９１）、兗州煤業股份（０１１７１）、中國銀行

（０３９８８）等。（ｈｏ）

