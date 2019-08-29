【本港樓市】世邦魏理仕：本港境外投資步伐繼續放緩，惟有望回升

《經濟通通訊社２９日專訊》世邦魏理仕發佈數據顯示，上半年亞洲資本的境外房地產投資

總規模較去年同期下降２５％至１９６億美元。上半年中資的境外房地產投資總額錄得１４億美

元，少於去年同期的三分之一。大型集團企業、保險公司等中資機構持續專注於倫敦、紐約和溫

哥華等主要市場的大宗物業出售。此外，香港資本的境外資產配置規模也縮減至２６億美元，但

投資者對悉尼、墨爾本和倫敦等地的優質核心資產需求仍然強勁。

世邦魏理仕香港資本市場部執行董事兼主管甄浚岷指出，近期英鎊走軟明顯刺激了香港投資

者發掘英國投資機會的意欲。該行預計在短期內，在港上市的國內發展商將繼續維持在海外投資

的步伐，並加強與當地合作夥伴的協商，專注發展收益較為穩定的小型投資項目及商業地產項目

。

他又預料，下半年在本港社會政治前景不明朗下，本港投資者將會選擇分散投資組合，因此

境外投資金額將有望回升。然而，境外投資者在策略部署時應密切關注市場供求與資產基本面，

全面制定投資策略，並審慎考慮資產配置，構建有助抵禦風險的多元化房地產投資渠道組合。

從投資目的地城市來看，巴黎和東京取代倫敦和香港成為今年上半年亞洲資本最受歡迎的投

資目的地，分別吸引９％及５％的投資總額。（ｋｙ）

