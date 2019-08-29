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29/08/2019 16:50

中海油（８８３）中期純利增１８﹒７％，中期息派０﹒３３港元

　　《經濟通通訊社２９日專訊》中海油（００８８３）公布，截６月底止中期純利為
３０２﹒５億元（人民幣．下同），按年升１８﹒７％。每股基本盈利０﹒６８元，派中期息
０﹒３３港元。
　　期內，收入增３％至１０８８﹒８億元，營業利潤升５％至４３３﹒１億元。油氣銷售收入
升４％至９４２﹒８億元。油氣淨產量增２％至２﹒４３億桶油當量。（ｋｙ）
　
　　　　　　　　　　　＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告

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