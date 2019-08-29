中海油（８８３）中期純利增１８﹒７％，中期息派０﹒３３港元

《經濟通通訊社２９日專訊》中海油（００８８３）公布，截６月底止中期純利為

３０２﹒５億元（人民幣．下同），按年升１８﹒７％。每股基本盈利０﹒６８元，派中期息

０﹒３３港元。

期內，收入增３％至１０８８﹒８億元，營業利潤升５％至４３３﹒１億元。油氣銷售收入

升４％至９４２﹒８億元。油氣淨產量增２％至２﹒４３億桶油當量。（ｋｙ）



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