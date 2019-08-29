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29/08/2019 16:56

工行（１３９８）中期多賺４﹒７％至１６７９億人幣，不派中期息

　　《經濟通通訊社２９日專訊》工行（０１３９８）（滬：６０１３９８）公布截至６月底止
中期業績，純利為１６７９﹒３１億元（人民幣．下同），按年增加４﹒７％，每股基本收益
０﹒４７元。不派中期息。
　　期內，營業收入按年增長９﹒１％至３９４２﹒０３億元，其中利息淨收入增長７﹒８％，
而非利息收入增長１３﹒４％，手續費及佣金淨收入８８５﹒０１億元，升１１﹒７％。營業利
潤升６﹒１％至２０７８﹒７億元。

＊淨利息差及淨利息收益率降３個及１個基點＊

　　上半年，工行年化加權平均權益回報率（ＲＯＥ）１４﹒４１％，淨利息差和淨利息收益率
分別為２﹒１３％和２﹒２９％，按年分別下降３個及１個基點。期內資產減值損失９９１﹒８
億元，按年增長１８﹒８％。
　　６月末，不良貸款２４００﹒８６億元，較去年底增加２﹒１３％；不良貸款率１﹒４８％
，較去年底下降０﹒０４個百分點，連續１０個季度下降。撥備覆蓋率比上年末上升
１６﹒２６個百分點至１９２﹒０２％。
　　６月末核心一級資本充足率１２﹒７４％，較去年底跌０﹒２４個百分點；一級資本充足率
１３﹒１９％，跌０﹒２６個百分點；資本充足率１５﹒７５％，升０﹒３６個百分點。
（ｋｙ）
　
　　　　　　　　　　　　＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告

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