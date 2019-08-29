工行（１３９８）中期多賺４﹒７％至１６７９億人幣，不派中期息

《經濟通通訊社２９日專訊》工行（０１３９８）（滬：６０１３９８）公布截至６月底止

中期業績，純利為１６７９﹒３１億元（人民幣．下同），按年增加４﹒７％，每股基本收益

０﹒４７元。不派中期息。

期內，營業收入按年增長９﹒１％至３９４２﹒０３億元，其中利息淨收入增長７﹒８％，

而非利息收入增長１３﹒４％，手續費及佣金淨收入８８５﹒０１億元，升１１﹒７％。營業利

潤升６﹒１％至２０７８﹒７億元。



＊淨利息差及淨利息收益率降３個及１個基點＊



上半年，工行年化加權平均權益回報率（ＲＯＥ）１４﹒４１％，淨利息差和淨利息收益率

分別為２﹒１３％和２﹒２９％，按年分別下降３個及１個基點。期內資產減值損失９９１﹒８

億元，按年增長１８﹒８％。

６月末，不良貸款２４００﹒８６億元，較去年底增加２﹒１３％；不良貸款率１﹒４８％

，較去年底下降０﹒０４個百分點，連續１０個季度下降。撥備覆蓋率比上年末上升

１６﹒２６個百分點至１９２﹒０２％。

６月末核心一級資本充足率１２﹒７４％，較去年底跌０﹒２４個百分點；一級資本充足率

１３﹒１９％，跌０﹒２６個百分點；資本充足率１５﹒７５％，升０﹒３６個百分點。

（ｋｙ）



＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告

