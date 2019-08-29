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29/08/2019 17:35

【本港樓市】美聯：未補價居屋呎價逾萬元比率連升三月後首次回落

　　《經濟通通訊社２９日專訊》據美聯物業房地產數據及研究中心綜合房屋委員會資料顯示，
７月份居屋第二市場錄８７宗成交，當中實用呎價逾１萬元個案為３８宗，即佔比約
４３﹒７％，較６月份４７﹒７％減少，走勢連升３個月後首次回落。
　　餘下的實用呎價１萬元或以下個案為４９宗，按月則跌約１４％。由此可見，逾萬元個案跌
幅更甚。　
　　美聯指出，隨著樓價由高位回調，居屋第二市場呎價亦跟隨大市調整，並成為該類市場實用
呎價逾萬元比率下跌的原因之一。（ｃｌ）

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