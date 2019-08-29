《小傳日記》死亡交叉終復見，惡兆應驗熊漸現？

《小傳日記》花旗國同神州嘅貿易談判至今都係一Ｄ進展都冇，「孖屐」愈嚟愈擔心再係咁

落去，兩國經濟好難再翻身，資金不斷買債避險，隔晚（２８日）花旗國三十年期國債息率創紀

錄新低。另一方面，香江政局繼續一塌糊塗，缸友都睇唔透後市應該點樣走。今日係香江魚缸期

指結算日，表現相當疲弱，今朝只係低開兩點，之後仲愈跌愈多，最多唔見咗２４２點，低見低

見２５３７２點。

資金繼續炒股唔炒市，二號仔中電（００００２）下星期一（２日），今日有唔少資金泊埋

去等收息；醫藥佬腳軟咗一日後又彈返上嚟；ＡＩＡ（０１２９９）同神州移動（００９４１）

亦都有返Ｄ起色，魚缸眨吓眼又止跌回升，喺下晝一度最多反彈９９點，全日高見２５７１４，

最終全日埋單升咗８８點或唔夠半巴仙，報２５７０３點。同時，５０天線（２７４２６點）終

於都穿咗２５０天線（２７４３３點），形成咗「終極死亡交叉」，問你怕未！主板成交７８９

億銀，較噚日多咗超過半巴仙。國貨今日微升１１點或唔夠半巴仙，報９９９２點。

Ａ場同樣唔上唔落，上證綜指跌２點，報２８９０點。深成指唔見咗１５點，報９３９８點

兩市成交４７８１億人仔，較噚日少咗超過３巴仙。

重磅大佬入面，ＡＩＡ跑最前，彈起近兩巴仙，報７６﹒６５銀。神州移動都跳起約一巴仙

，報６５﹒０５銀。大象（００００５）、生發發（００３８８）同ＱＱ（００７００）都升唔

夠半巴仙，報５６﹒１５銀、２４２﹒４銀同３２０﹒２銀。



＊績後冇人追建行感空虛，大行撥冷水內險難進取＊



今個星期係神州錢莊業績高峰期，一哥建行（００９３９）噚晚派咗成績表，上半年多賺近

半成，至１５４１億人仔，差過預期嘅１５６９億人仔，例牌唔派中期息，但不良貸款率就跌０

﹒０３個百分點至１﹒４３巴仙。業績冇咩亮點，全日都要捱沽，跣低半巴仙，報５﹒７７銀。

光大銀行（０６８１８）就多賺一成三，但就被中金狠削近五成九「他屐」。不過，佢全日仍然

可以炒高超過３巴仙，報３﹒３銀，跑贏所有街坊，勁！郵儲行（０１６５８）亦都有追捧，彈

起近兩巴仙，報４﹒６７銀。工行（０１３９８）、農行（０１２８８）同中行

（０３９８８）就冇升跌，報４﹒８９銀、２﹒９９銀同２﹒９６銀。

內險佬今日都冇運行，新華保險（０１３３６）上半年雖然多賺約八成三，但大行話唔收貨

，中金就話佢下半年新業務增長壓力加大；加上有傳中央要對險企加強監管，兼要調查險企股權

投資業務，新華保險今日勁插逾６巴仙，報３１﹒５銀，係表現最差嘅國貨佬！太平

（００９６６）就噚日放榜，中期多賺三成，但被大和撥冷水，將佢今年新業務價值增長預測調

低至４巴仙，太平全日蒸發半成，報１７﹒３６銀。不過，平保（０２３１８）彈起唔夠半巴仙

，報９０蚊。國壽（０２６２８）唔見半巴仙，報１８﹒３銀。



＊業績差預期蒙牛心都離，恆大業績遜債務亦嚴峻＊



內需股今日兩邊走，蒙牛（０２３１９）上半年雖然多賺三成三至２０﹒８億人仔，但就低

過預期嘅２１﹒６億人仔。蒙牛連續兩日破頂之後，缸友仲唔乘機借業績消息出貨咩，全日勁插

近６巴仙，報３１﹒５銀，為跌幅最大藍戰士，慘！不過，其他街坊升幅強勁，青啤

（００１６８）勁升超過半成，報５４﹒５銀。旺旺（００１５１）彈起３巴仙，報６﹒１５銀

。潤啤（００２９１）跳起逾１巴仙，報４４﹒８銀。

兩隻搞不良貸款資產業務嘅神州信達（０１３５９）同神州華融（０２７９９）今日愈升愈

有，仲跑贏所有國貨佬！信達跳起６巴仙，報１﹒５９銀。華融就漲逾半成，報１﹒１７銀。講

到負債，今日彭博話四條三恆大（０３３３３）係神州所有非金融公司入面擁有最大嘅債務負擔

，話佢現時債務總額已增加至１１３５億美金！恆大噚日亦都放咗榜，上半年少賺近五成二，而

收入更加係縮水兩成四，係十年嚟首次錄得跌幅，嚇到缸友掟貨散水，全日蒸發近６巴仙，報１

６﹒３４銀。其他神州磚頭都要插水，綠城（０３９００）同樣唔見近６巴仙，報６﹒６５銀。

融創（０１９１８）蒸發近３巴仙，報３２﹒１５銀。



＊藥佬今反彈中生有錢賺，教育有國策表現卻受嚇＊



近排醫藥佬持續成為城中大熱，中生製藥（０１１７７）仲出埋中期成績，純利雖然只係彈

近６巴仙至１４﹒４４億人仔，但埋單省鏡踢高近１０巴仙，報１１﹒６６銀，創逾一年高，為

全日表現最佳藍戰士！其他好兄弟都沾光齊齊上，石藥（０１０９３）起飛近４％，報

１６﹒１銀。康哲藥業（００８６７）跳高近２巴仙，報９﹒９４銀。藥明生物（０２２６９）

彈起近５巴仙，報８２﹒６銀。綠葉製藥（０２１８６）中期增長３６巴仙至７﹒６７億人仔，

埋單一樣靚仔起飛近３巴仙，報６﹒２９銀。

雖然阿爺話要落力搞在線教育發展，但除咗今日放榜嘅希望教育（０１７６５）彈起近１巴

仙，報１﹒３８銀，以及天立教育（０１７７３）彈近兩巴仙，報３﹒４０銀之外，其他教育佬

都無咩大起色，新高教（０２００１）軟近１巴仙，報３﹒２８銀。中教（００８３９）同新華

教育（０２７７９）齊齊仆低１巴仙，分別報１１﹒６６銀，同２﹒７１銀。請請！



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