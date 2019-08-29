【聚焦人幣】宏利：人幣貶值對主權債影響有限，因中國外債頗低

《環富通基金頻道２９日專訊》宏利投資管理發表道，中美貿易緊張關係再次升溫，人民幣

兌美元匯價於８月５日顯著貶值，跌穿「七算」的心理關口。三日後（８月８日），中國人民銀

行（人行）將人民幣兌美元中間價定於「七算」以下水平，是自２００８年以來首次。



＊人民幣「破七」對中國經濟和信貸市場的影響＊



該行認為，人民幣貶值是經濟日益不明朗下的策略性措施。要了解人民幣為何突破轉弱，該

行必先了解宏觀經濟環境：中美貿易關係急轉直下，以及環球主要央行發表溫和的言論。在６月

舉行的２０國集團（Ｇ２０）峰會上，中美兩國同意重啟貿易談判；其後在８月１日，美國政府

突破宣布將於９月１日起就３０００億美元中國進口貨品開徵新一輪關稅。

在８月５日，美國財政部宣布將中國列為匯率操縱國，令兩國緊張局勢進一步升溫。同時環

球主要央行跟隨美國聯儲局發表溫和言論，下調經濟增長預測並承諾減息。

儘管如此，該行認為人民幣貶值只是中國政府的一次性策略措施，目的是減低上述環球經濟

風險增加的影響。這次貶值有別當局上一次於２０１５年８月進行的大幅貶值，當時人民幣亦展

開全面定價和流通量改革，以便納入國際貨幣基金組織的特別提款權籃子。

整體來說，人民幣兌美元貶值不應被視為異常情況，因為多國央行政策立場溫和及地緣政治

風險上升，亦令其他環球或地區主要貨幣兌美元近期轉弱。



＊經濟影響：政策衝擊轉移至較強的經濟範疇＊



從經濟角度來看，該行認為人民幣貶值不會導致經濟增長顯著上升。中國的經常帳已轉虧為

盈，相當於國內生產總值約０﹒４％５，意昧貿易現時並非中國經濟增長的主要動力。出口增加

的影響亦應微不足道。然而，人民幣貶值或會把經濟衝擊轉移至較強的經濟範疇。出口業目前因

成本可能上漲而受困，人民幣轉弱有助提升出口業的利潤，但同時會對發展蓬勃、近來成為經濟

增長動力的進口與消費業造成打擊。因此，人民幣貶值可望促進社會穩定性，同時將衝擊轉移至

中國經濟較為暢旺的範疇。



＊信貸影響：非人民幣債務龐大和貨幣錯配的公司或最容身受到影響＊



該行認為人民幣偏軟對主權債券市場的影響相當有限，因外債佔中國政府債務總額的比例依

然頗低。然而，這對企業債券市場造成的影響可能較大，特別是貨幣嚴重錯配、未有對沖外匯風

險和利潤偏低的行業或公司。若人民幣在一段長時間持續走弱，相關影響將更加明顯。具體而言

：

非人民幣債務龐大的行業包括地產發展商和航空業。在這些行業中，部分公司的外幣計價債

務佔總額超過３０％。一旦人民幣進一步貶值，將會削弱有關公司的償債能力，並提高其槓桿比

率。那些主要收益為人民幣，但成本基礎以美元計值，而且利潤低的企業，例如是下游化工及紙

漿╱紙業公司，特別容易受到影響。此外，高檔貨品和海外品牌分銷商等依賴進口的消費相關行

業，或會面對產品利潤下跌或需求轉弱的情況。由於中國旅客的外遊成本增加，旅遊相關行業和

澳門博彩業亦可能受到波及，但影響較少。在中美貿易戰升溫，以及人民幣可能進一步貶值之際

，預期發行商將更審慎管理外債風險，因而削弱發行離岸債券的意欲。



＊美元債務具能力低禦人民幣進一步貶值的衝擊＊



雖然中美貿易爭議的最終結果仍然充滿變數，其對環球經濟的潛在影響亦難以估計，但在市

場流動性充裕的支持下，該行仍然看好在分析涵蓋範圍內的中國企業，其信貸基本因素將大致保

持不變。鑑於實力穩健的企業較容易取得本土融資，而且美元債務到期情況並不緊逼，因此該行

相信其有能力抵禦人民幣進一步貶值的衝擊。（ｈｏ）

