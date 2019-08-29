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29/08/2019 09:05

【本港樓市】報道指騰訊（００７００）手遊附屬退租中環中心單位

　　《經濟通通訊社２９日專訊》中美貿易戰及本地局勢持續不穩，有企業棄租頂級寫字樓。
《信報》報道，原騰訊（００７００）旗下子公司、手機遊戲公司Ｒｉｏｔ　Ｇａｍｅｓ於去年
以每月約１０３萬元，承租中環中環中心一高層單位３年，但本月突決定提早近兩年退租單位。
　　報道引述土地註冊處資料，上述租約在本月８日簽訂退租協議，以市場慣例租客須繳付３個
月租金作為訂金推算，租戶繳付約３０９萬元訂金，料遭業主沒收。（ｈｌ）

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