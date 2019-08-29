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即市新聞

29/08/2019 10:35

《宏觀論勢－李依萊》中美貿易擔憂重現下的投資方向

　　《宏觀論勢》基於亮眼的第二季業績數據和市場對聯儲局減息的預期，全球風險偏好在美股
帶領下復甦，曾一度反彈至接近２％。不過，中美貿易談判在近期突然升級，美國總統特朗普宣
布對其他３０００億美元的中國進口商品徵收１０％的關稅，意味兩國之間幾乎全部貿易均需繳
稅。
　　雖然年初至今美股升幅已超過環球股市並推高了估值，但在聯儲局減息行動、盈利預測溫和
，以及未來１２個月內不會出現衰退的情境支持下，美股料將維持其勢頭。儘管我們預計風險資
產將持續利好，但對美國金融股持謹慎態度。而由於金融行業年初至今錄得雙位數的穩健收益，
投資者可鎖定部分收益，並轉而投資其他回報價值較高的行業。
　　至於已發展市場行業，根據ＭＳＣＩ世界指數，增長股相較於價值股的估值溢價已達７５％
左右的歷史新高，故短暫周期性或價值輪動的風險將可能有所增加。由於我們目前預計行內巨頭
不會發生結構性變化，因此我們在行業配置上依然略為偏好增長型行業，但為了平衡風險和回報
，也會留意價值股板塊，包括周期性、防禦型增長股及部分具增長潛力等板塊。展望未來，根據
全球寬鬆周期的預期，我們會更加謹慎挑選全球金融股。在選擇行業時，則傾向對利率敏感性較
低、基本面改善，並有更好估值支撐效果的個別銀行股。
　　中美貿易風險持續，市場靜候中央政府推出更多支援措施，令香港和內地股市在窄幅徘徊。
由於雙方貿易談判在近期未有取得重大突破，市場注意力正轉回經濟增長之上。
　　對亞洲（日本除外）市場來說，貿易風險將削弱寬鬆政策的支持效果。雖然該區股市表現基
本維持於區間徘徊，但隨中美在上海重啟貿易談判，市場情緒變得謹慎，令該區股市近期出現獲
利回吐的壓力。
　　中國方面，寬鬆財政政策預料會繼續支持下半年基礎建設固定資產投資的復甦。另一方面，
近期中國房地產融資收緊，可能會壓抑房地產投資，加速整合產業。由需求方面來看，房地產銷
售增速略為改善，並升至７％，但未來可能走弱。由於宏觀不明朗因素和貿易談判將繼續為
２０１９年餘下時間的經濟前景帶來陰影，中國政府或會採取更多扶持政策，刺激基礎設施投資
和國內消費。然而，政府也排除了放寬樓市調控措施來刺激短期經濟增長的可能性，表明房地產
政策短期內料將維持緊縮。中國當局應會配合全球央行，繼續保持寬鬆貨幣政策。因此我們維持
２０１９財政年度ＧＤＰ增長６％的預測。《新加坡銀行投資策略主管　李依萊》

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