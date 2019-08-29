《投資領域－譚家駿》中美貿戰反覆，創造低吸機會

《投資領域》中國與美國的貿易衝突不斷，導致亞太區股票市場愈來愈波動，尤其是近期與

中美貿戰相關的消息此起彼落、時好時壞，更加令區內股市愈見動盪。

美國總統特朗普在８月初時宣布將對３０００億美元中國進口商品加徵１０％關稅，其後雖

然略為緩和地改為分階段實施，但中國早已明言會推出反制措施，上周五更宣布對約７５０億美

元美國貨加徵５％及１０％不等關稅，分兩批自９月１日、１２月１５日生效，同時在１２月

１５日起會對原產美國的汽車及零部件恢復加徵２５％、５％關稅。



＊中美貿戰再升級＊



其後，特朗普更進一步將貿易戰升級，宣布提高中國貨品進口關稅，２５００億美元已開徵

關稅的中國貨稅率將由２５％加至３０％，１０月１日起生效；餘下３０００億美元中國貨將徵

收１５％而不是１０％關稅，９月１日起生效。

然而，經過周末之後，情況似乎未有急速惡化，特朗普稱中美雙方代表曾進行兩次富有成效

的通話，兩國快將展開非常認真的談判，並認為將能達成協議，令貿戰稍為緩和。

中美貿戰瞬息萬變，為市場帶來極大波動，然而，我們認為股市下跌的同時，亦為投資者提

供了吸引的買入機會，在這個情況下，投資者更需要秉持「由下而上」的個股份析，聚焦公司的

基本面如管理層、業務和財務狀況等，以把握低吸機會。

舉例而言，一家台灣食品及飲品公司早前估值就跌至非常吸引的水平，雖然這家公司的高增

長年代已經過去，但通過提高產品組合中的高端成分來提升利潤率，和穩定的收入增長，相信可

以有利公司前景。



＊引入專業管理層利好股價＊



同樣是食品及飲品公司，有一家菲律賓家族企業亦值得投資者關注，這家公司的收入和盈利

在過去１０年大升３倍，股價亦理所當然地大升。不過，公司在越南、新西蘭等市場都遇上了問

題，導致去年無論是盈利和評級都顯著下降。

正常情況下，我們是不會再對這類型的公司產生興趣，但這家公司決定在外聘請行政總裁，

委任了美國跨國消費日用品公司的前管理層，並予以高度自主權來重整公司業務。我們認為這種

轉變相當可取，以專業領導來重新喚起管理不足但基本面仍然穩健的家族式企業，普遍股價表現

會相當可觀。

此外，在貿易戰和經濟前景憂慮雙重影響下，現時市場避險需求高企，加上環球央行減息力

抗經濟下行，種種措施及舉動皆支持金價進一步上升，現貨金價格早前已突破每盎司１５００美

元水平，有利金礦股表現，我們留意到一家在澳洲礦業公司的股價在大市偏弱的同時仍然錄得不

俗回報。《首域投資（香港）分銷業務董事 譚家駿》

