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即市新聞

29/08/2019 10:01

《宏觀理財－冼健岷》短期儲蓄保險，穩中求進

　　《宏觀理財》今時今日，相信有很多「月光族」都有同一個疑問：如何儲下資金去實現夢想
？對於習慣花費的「月光族」來說，要積累更多財富並非易事。不過，如果能夠開源節流，再配
合適切的理財方案，達成理想的儲蓄目標，指日可待。那麼我們又如何逼自己儲錢，建立良好的
財政紀律？
　　市場上有些短期儲蓄保險，規定投保人按時供款，可增強他們的儲錢動力並且持之以恆。而
在資金滾存生息之下，在保單完結後就可一次過取回本金，保證回報及非保證利息（如有），可
以幫助投保人建立定期儲蓄的習慣，不失為有效的理財工具。所謂「短期」儲蓄保險，其保費鎖
定年期以兩年起至六年不等，此類產品潛在回報大多高於不少銀行活期和定期存款，風險一般亦
較投資股票低，適合承受風險能力較低，但又希望取得穩中求進回報的人士。而且，短期儲蓄保
險在儲蓄及回報以外，更附加少量人壽保障成分，可謂一舉三得！

＊月繳保費，低至２０００元＊

　　坊間有些俗稱「２Ｐａｙ３」短期儲蓄保險，供款兩年，三年後期滿可取回保費連利息，其
年度化保證回報率（ＩＲＲ）約１﹒９８厘至３﹒１６厘。計劃最低的月繳保費只須２０００元
，繳付保費方式亦十分靈活，除一般的年繳或月繳的保費繳付方式，特設預繳選擇，投保人可於
投保時全數繳付兩年的保費，最適合喜歡靈活彈性的年輕人。而且，此方案亦附有額外意外身故
賠償，如受保人在首個保單年度內因意外導致身故，將獲支付相等於受保人身故時已繳總保費
１０％的額外意外身故賠償，倍添安心。
　　若果投保人有較充裕資金，可考慮另一個「３Ｐａｙ６」的儲蓄保險，保費繳付期僅為三年
，便可獲得六年人壽保障，計劃設最低每年保費，其年度化保證回報率（ＩＲＲ）約３﹒２３厘

＊預留資金，以備不時之需＊

　　在投保短期儲蓄保險前，建議大家預留一筆流動資金以備不時之需，因為如在供款期滿前有
緊急經濟需要而提取保單部分或全部現金價值，可提取的保單價值很大機會是低於已繳保費。此
外，由於有些保險公司對短期儲蓄保險產品設下限額，而大部分的產品都須以年繳方式交保費，
月繳並不普遍，在考慮投保時要留意。
　　若大家想進一步了解不同的儲蓄保險產品的入場門檻和回報等資訊，可尋求理財顧問的專業
意見。《康宏理財服務有限公司行政總裁　冼健岷》

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