期結日港股輕微高收，報２５７０３點升８８點，成交額７８９億元

《經濟通通訊社２９日專訊》期結日下港股窄幅上落，恆指今早低開９點後跌幅擴大，一度

見２５３７２點挫２４２點，隨後谷底反彈並逐漸收服失地，午後「轉燈」由跌轉升，惟升幅有

限於２５７００點關口有阻力，高見２５７０７點，而「終極死亡交叉」今日出現，即５０日天

線（約２７４２７）下穿２５０天線（約２７４３４）。個股方面，藥股再現追捧，中生製藥

（０１１７７）受業績帶動造好，為今日表現最好藍籌股；而蒙牛（０２３１９）則因業績遜預

期令股價急挫，為今日表現最差藍籌。最終恆生指數收２５７０３點，升８８點或升０﹒３４％

，主板成交７８８﹒６７億元增加５﹒４９％。國企指數報９９９２，升１１點或升０﹒１２％

。

內地股市今日再低走，上證綜合指數報２８９０點，跌２點；深證成分指數報９３９８點，

跌１５點或跌０﹒１６％。兩市合共成交４７８１﹒５６億元人民幣。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）升０﹒１８％，報５６﹒１５元；港交所

（００３８８）升０﹒３３％，報２４２﹒４元；騰訊控股（００７００）升０﹒３８％，報

３２０﹒２元；中國移動（００９４１）升０﹒８９％，報６５﹒０５元；友邦保險

（０１２９９）漲１﹒７３％，報７６﹒６５元。



＊中生業績佳股份有追捧，蒙牛業績遜預期受拖累＊



中生製藥公布，截至６月３０日止中期純利約１４﹒４４億元人民幣，較去年同期升

５﹒８％，副總裁謝炘表示明年將有合共７２種新產品上市，帶動股價造好，全日急升

９﹒７９％，報１１﹒６６元；石藥集團（０１０９３）亦升３﹒８７％，報１６﹒１元；國藥

控股（０１０９９）跌０﹒７１％，報２７﹒９元；藥明生物（０２２６９）升４﹒５６％，報

８２﹒６元；威高股份（０１０６６）升７﹒１１％，報８﹒１３元。

蒙牛公布截至６月３０日止中期純利約２０﹒７７億元人民幣，按年升３３％，惟低於預期

的２１﹒６億元人民幣。蒙牛今日股價急挫，跌５﹒８３％，報３１﹒５元。同業普遍向下，

Ｈ＆Ｈ國際（０１１１２）跌０﹒９２％，報３２﹒３５元；現代牧業（０１１１７）跌

１﹒６５％，報１﹒１９元；中國聖牧（０１４３２）跌２﹒９４％，報０﹒３３元；澳優

（０１７１７）跌１﹒７７％，報１１﹒１２元。

中電（００００２）下周一（２日）除淨，每股派中期息６３仙，今日股價造好，升

３﹒５８％，報８２﹒４元；中華煤氣（００００３）漲０﹒７８％，報１５﹒４２元；電能實

業（００００６）升０﹒９８％，報５３﹒４５元；港燈（０２６３８）跌０﹒１３％，報

７﹒５３元。



＊希望教育放榜前炒高，內房板塊合景泰富一支獨秀＊



希望教育（０１７６５）創近九個月新高，其將於今日放榜，股價升１﹒４７％，報

１﹒３８元。另外，國務院表示，將加快建設教育專網，到２０２２年實現所有學校接入快速穩

定的互聯網，惟教育股未有向上發展，東方教育（００６６７）跌２﹒５％，報１４﹒０６元；

中教控股（００８３９）跌１﹒３５％，報１１﹒６６元；宇華教育（０６１６９）跌

０﹒６９％，報４﹒３２元；新東方在線（０１７９７）跌２﹒３３％，報１２﹒５８元。

合景泰富（０１８１３）公布，截至６月３０日止中期純利約５９﹒６４億元人民幣升

１﹒７５倍，每股盈利１﹒８７９元人民幣，今日股價升３﹒７８％，報６﹒５９元。而其他內

房則明顯回吐，中海外（００６８８）跌０﹒２％，報２４﹒８５元；華潤置地（０１１０９）

跌０﹒１６％，報３２元；融創中國（０１９１８）跌２﹒５８％，報３２﹒１５元；碧桂園

（０２００７）跌０﹒６１％，報９﹒８３元；中國恆大（０３３３３）跌５﹒８８％，報

１６﹒３４元。

內地日前公布２０條促進商業消費的措施，包括探索推行逐步放寬或取消汽車限購的具體措

施，有條件的地方對購置新能源汽車給予積極支持，惟個別汽車股今日現回吐。吉利汽車

（００１７５）跌０﹒５％，報１１﹒９８元；華晨中國（０１１１４）升０﹒７４％，報

８﹒１６元；比亞迪（０１２１１）無升跌，報３８﹒０５元；北京汽車（０１９５８）升

０﹒２３％，報４﹒３１元；長城汽車（０２３３３）跌１﹒９８％，報４﹒９５元。（ｕｌ）

