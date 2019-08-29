【修例風暴】民間記者會：政府已明言拒五大訴求，對話誠意成疑

《經濟通通訊社２９日專訊》由反修例抗爭者發起的民間記者會質疑，特首林鄭月娥提出建
立對話平台，卻又表明不會接受市民五大訴求，質疑其誠意。
民間記者會發言人，質疑政府想官式訓話說堅拒假對話，無意協助做閉門「公關騷」。發言
人又批評，白色恐怖下，各界開始「跪低」，包括國泰無理解僱員工，港鐵間接打壓示威及醫管
局發出指引等，他擔心林鄭月娥如果以對話拖延時間，市民會面臨政治清算。（ｆｗ）（ｚｚ）
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