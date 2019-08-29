【修例風暴】警：樂見右眼受傷女子出院，已洽醫管局索醫療報告

《經濟通通訊社２９日專訊》早前在尖沙咀的警民衝突中，右眼懷疑被警方射傷的反修例女

示威者於訪問片段中批評警隊意圖謀殺、殘害市民。警方下午在記者會上作回應指，樂見她已出

院，並指已接觸醫管局，正循法律途徑取醫療報告。

警察公共關係科總警司謝振中多次提及，當日警方在尖沙咀受暴力示威者嚴重衝擊，有人以

汽油彈和彈叉等攻擊警署，警方在別無他選的情況下適當使用武力。他否認上述說法等同承認女

子右眼受傷是警方造成，又籲市民或傳媒如有更多詳情，可向警方提供資料。（ｆｗ）（ｚｚ）

