《缸邊麗評－熊麗萍》宏觀環境仍利淡，內銀未宜急撈底

《缸邊麗評》上市公司中期業績已告一段落，個別股份對業績的反應頗大。股份表現除與股

價在業績公布前已作消化之外，對下半年營運前景的看法更為關鍵。內銀股在業績公布前持續在

低位徘徊，業績公布後則見個別反彈。



＊表現落後大市＊



筆者對於內銀股反彈有相當大的保留，四大國有銀行－工商銀行（０１３９８）、建設銀行

（００９３９）、農業銀行（０１２８８）及中國銀行（０３９８８）；其中前兩者的股價基本

上與大市走勢接近，但後兩者股價遠落後大市，現價仍較今年高位下跌兩成或以上，較恆指高位

回落的１５％為大，而工行及建行近兩日陸續業績公布，盈利基本上與預期接近，但在不良貸款

比率方面則全面下跌，在內地經濟增長放緩，加上國有銀行更需配合國策，支持向中小企貸款，

而資產質素一直備受關注，但上半年建行及工行不良貸款率分別下降至１﹒４３％及１﹒４８％

，較去年降低３點子及４點子，兩者的撥備覆蓋率亦有所調升，反映已為下半年經濟放緩作出了

審慎的財務處理方法，但下半年資產質素能否進一步改善，仍要面對不少內外經濟的變數。



＊淨息差續收窄＊



在利息收入方面，內銀面對息差收窄是預期中事，建行及工行淨利息收益率分別下跌７個百

分點及１個百分點，分別報２﹒２７％及２﹒２９％。由於兩者的利息收入佔總收入仍達

７５％，因此，淨息差收窄對整體盈利影響較大。

農業銀行及中國銀行中期業績有待公布，但以業務表現來看，是四大內銀中，表現亦較遜色

，因此，筆者對其上半年業績亦不會有太大期望。

招商銀行（０３９６８）在公布中期業績後股價表現令人失望。集團上半年盈利增長

１３％，而不良貸款比率亦下跌１３點子，報１﹒２３％，淨息差２﹒５８％，較去年上升１４

點子，數據均屬利好；可惜非利息收入增長則只有３﹒７５％，這令市場有點失望，但非利息收

入佔總收入３６％，佔比較其他內銀高，這亦是招行一直在零售客戶業務增長優於同業的原因。



＊估值股息俱吸引＊



由於內地貸款利率下跌及競爭壓力，令淨息差仍有收窄機會；加上中美貿易問題料難於年內

解決，以及政策上對內銀資產質素仍是一大挑戰。雖然內銀股估值及股息均屬吸引，但宏觀環境

仍不利內銀收益，近日股價反彈力度亦有限，未宜急於撈底。

《駿達資產管理 投資策略總監 熊麗萍》



＊筆者持有招商銀行

