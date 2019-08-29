《股金豐采－涂國彬》黃金中長期看漲１６００－１８００美元區間

《股金豐采》目前全球市場的焦點在於經濟增長速度放慢。２和１０年期美債收益率在本月

開始多次出現倒掛，且在近日不斷擴大息差，顯示出投資者對經濟前景的擔憂。該指標被視作經

濟衰退的預先警示。各央行下調經濟前景預期，主動改變貨幣政策，紛紛宣布降息，希望以此刺

激經濟，如此轉變給黃金帶來利好。



＊受惠減息預期憧憬＊



於此同時，中美貿易談判前景不明朗，總是談談停停打打，特朗普時不時一個推特就令市場

巨震，避險需求在短時間內急速升溫，目前投資者已經普遍預期短期內雙方料無法達成協議，地

緣政治風險支持黃金。只是該因素反反覆覆，捉摸不透，令資產波幅增加，需要謹慎。不過，美

匯指數一直保持在高位震盪，並沒有受到減息的太多影響。

金價從６月開始受到減息預期憧憬而加速走高，單月就累積了近８％的漲幅。進入７月主要

在１４００至１４５０美元區間震盪，直到８月又一次開啟上漲空間，明顯增強上行動能。從８

月８日開始圍繞１５００美元上落，略做調整後，８月２３日又加速走高，在８月２６日一度升

穿１５５０美元，再創新高。



＊密切留意央行行動＊



只是在沒有新的利好消息下，金價暫時收斂了鋒芒，目前仍在１５５０美元下方震盪，但相

信該水平不會是巨大阻力，畢竟利多因素持續，技術指標亦向好，中長期仍值得看好，或升至

１６００至１８００美元區間。後市要密切留意全球經濟狀況，包括經濟數據和央行的行動。

《永豐金融資產管理董事總經理 涂國彬》（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）



＊ 涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

