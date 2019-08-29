《神州經脈》美確認下月對華加關稅，中美下步磋商成謎，滬指悶跌

《神州經脈》滬深股市全日保持窄幅波動，最後在地產股走弱下，滬綜指收跌０﹒１％，報

２８９０﹒９２點，全日振幅僅達到０﹒６９％，深成指全日軟０﹒１６％。不過交投方面未算

冰封，兩市成交４７８１億元（人民幣．下同），按日收縮３﹒１％。

人民銀行不開展逆回購操作，今日淨回籠６００億元；人民幣中間價今報７﹒０８５８，較

上個交易日貶２３點子，連續第三個交易日下跌。



＊商務部：中美正在討論９月是否磋商會談＊



美國貿易代表辦公室（ＵＳＴＲ）正式確認，美國總統特朗普計劃從９月１日及１２月１５

日開始，對３０００億美元的中國商品加徵５％的關稅。

對於下月的中美貿談，財長努欽表示，美國貿易官員期待中國談判代表的華盛頓之行，但拒

說明先前計劃的９月會談是否會如期舉行。努欽又指，他一直就人民幣匯率操縱問題與人行高層

、國基會（ＩＭＦ）以及北京其他相關人士保持接觸。美國會在貿易會談之外，另就匯率問題與

中方進行對話。

商務部新聞發言人高峰在例行發布會表示，雙方經貿團隊一直保持有效溝通。關於９月份的

磋商會談，雙方正在討論這個問題。他指出，當前最重要的是為雙方繼續磋商，創造必要條件。

中方認為，如果中方赴美談判，雙方應該共同努力，創造條件，推動磋商。

高峰又指，中美雙方經貿團隊確實一直保持有效溝通，沒有更多的細節信息可以通報，當前

各種各樣的傳聞比較多，在經貿領域我們會及時澄清事實，讓公眾瞭解真相。中方堅決反對貿易

戰升級，願以冷靜的態度，通過磋商與合作解決問題。強調貿易戰升級不利於中國，不利於美國

，也不利於全世界人民的利益。



＊十一閱兵式將安排先進武器裝備首次亮相＊



中宣部常務副部長王曉暉在國新辦發布會介紹，慶祝中華人民共和國成立７０周年大會１０

月１日舉行，國家主席習近平將發表重要講話。慶祝大會後，將舉行盛大的閱兵式和群眾遊行，

晚上國慶聯歡活動在天安門廣場舉辦。

閱兵領導小組辦公室副主任、軍委聯合參謀部作戰局副局長蔡志軍表示，在慶祝中華人民共

和國成立７０周年閱兵上，將安排部分先進武器裝備首次亮相，相比慶祝建國５０周年、６０周

年閱兵和紀念抗戰勝利７０周年閱兵，這次閱兵的規模要大一些。



＊華為計劃下月在德推出Ｍａｔｅ ３０系列５Ｇ手機＊



據《路透》報道，雖然華為新手機仍未能獲得安卓（Ａｎｄｒｏｉｄ）操作系統支援，但有

消息人士透露華為仍決定下月１８日在德國慕尼黑推出Ｍａｔｅ ３０系列５Ｇ手機，不過仍不

清楚這些新機何時上市銷售。

Ｇｏｏｇｌｅ早前已發表聲明稱，因美國貿易黑名單之故，將不會授權華為於「Ｍａｔｅ

３０」、「Ｍａｔｅ ３０ Ｐｒｏ」型號中使用Ｇｏｏｇｌｅ ａｐｐｓ及相關服務。美國商

務部於本月１９日才宣布延長華為禁令緩衝期９０天，但新型號卻未能受惠。

報道指出，美企現今仍可針對特定產品尋求禁令豁免，而目前美商務部已收到美超過１３０

項來自美企的申請，要求獲發許可銷售產品給華為。Ｇｏｏｇｌｅ雖然曾表示想繼續支援華為，

但並未透露是否申請豁免安卓系列手機應用程式和服務。華為發言人Ｊｏｅ Ｋｅｌｌｙ表示，

如果美國政府批准，華為將繼續使用安卓操作系統和生態系統，否則公司將繼續開發自己的操作

系統和生態系統。

另外，英國數字化、文化、媒體與體育大臣妮基．摩根表示，英國政府將在夏季假期結束後

繼續討論是否使用中國華為的設備發展５Ｇ網路，預計將於秋季作出決定。摩根指，將為英國作

出正確的決定，英方必須確保這將是個長期的決定，並能夠保障該國網路的安全。報道稱，英國

政府此前推遲作出使用華為設備來發展５Ｇ網路的決定，原因是政府將繼續研究美國方面採取措

施可能帶來的後果。



＊世界人工智能大會開幕＊



２０１９世界人工智能大會今日在上海開幕。據悉，大會上將重點簽約７０餘個ＡＩ和５Ｇ

項目。其中，華為５Ｇ創新中心落戶浦東，建設５Ｇ、人工智能和物聯網技術融合協同創新平台

。雲從全球運營中心落戶浦東，預計５年投資５０億元人民幣，形成研發、產業化、人才培養、

平台支撐為一體的架構體系。

科技部同日公布最新一批國家人工智能開放創新平台名單，京東、華為、小米、中國平安（

０２３１８）（滬：６０１３１８）等公司入選。這也是繼阿里巴巴、騰訊（００７００）、百

度、科大訊飛（深：００２２３０）、商湯科技之後，人工智能國家隊的再次擴圍。

工信部副部長王志軍表示，工信部鼓勵和支持國內外人工智能相關科研院所、企業和行業協

會加強對接，在人工智能技術研發和產業化等方面廣泛開展交流和合作，不斷提升產業創新能力

。中國十分歡迎跨國公司、國外機構等在華設立研發機構，共享中國人工智能創新發展的紅利。

（ｃａ）

