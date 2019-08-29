《投資心得－潘鐵珊》維信金科業績佳，享金融科技優勢惹憧憬

《投資心得》內地線上消費金融服務提供商維信金科（０２００３）公布中期業績亮麗，實

現扭虧為盈，在行業規管增加的情況下仍能錄得穩健經營。維信金科上半年經調整經營利潤為２

﹒４４億元人民幣，同比增長３１﹒８％；反映核心業務盈利能力的經調整的淨利潤為

１﹒９３億元人民幣，同比增長１０１﹒６％，增幅可觀。業績理想主要由於集團持續推進營運

的科技應用及改進，令增長策略見效及精簡業務。因此，集團的業務於所有方面均成功實現更高

營運效率。



＊與中電信合作增分期付款借貸產品種類＊



期內，集團淨利潤６２０萬元人民幣，而上年同期淨虧損為１０﹒１０４億元，主要是由於

２０１９年可轉換可贖回優先股的公允價值虧損不再增加。

分部業務方面，公司去年底完成出售線下大額信貸業務抗州維仕金融服務，未來戰略重心放

在純線上消費信貸，成為公司未來另一個高成長引擎。自集團專攻純線上消費信貸後，集團與機

構建立互利合作關係，目前跟３０家持牌機構資金合作方維持合作關係，包括與一家全國性股份

制商業銀行達成戰略協議。此外，集團與中國電信（００７２８）合作，擴大向客戶提供分期付

款借貸產品種類，主要推動了期內貸款實現量增加到４﹒６８億元人民幣，已達至去年全年的兩

倍以上，通過有關合作，為２５個省２２８個城市中需要手機但缺乏購買手機的融資能力的客戶

提供服務，擴大智能消費金融生態系統，建立規模效率。

分析維信金科的核心創值能力，筆者認為，主要在於集團絕對金融科技優勢，公司依託高度

自動化和智慧化的風險管理系統，建立基信用的科技化線上服務生態，並與持牌機構建立夥伴關

係帶來的穩定融資渠道，透過持有多項牌照及與不同公司平台。



＊擴大借款人群體，業務前景可看高一線＊



展望未來，中央早前發布《關於做好網貸機構分類處置和風險防範工作的意見》，強調資訊

披露和數據報送工作將是網貸平台的整改工作重心，行業邁向健康發展，而集團未來將進一步建

設並拓展線上消費金融業務，加強定制產品提供來擴大集團的借款人群體，前景值得看高一線。

《天宸康合資產管理投資總監 潘鐵珊》（筆者沒有持有相關股份，客戶持有相關股份）

（本欄逢周四刊出）

