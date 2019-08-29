《Ｂｅｎ哥思路－鄺民彬》滬指料可跑贏港股，Ａ股ＥＴＦ值追

《Ｂｅｎ哥思路》中美貿易問題再度成為市場焦點，中國於上周五（２３日）公布對７５０

億美元的美國貨，分批加徵５％至１０％關稅，而美國總統特朗普亦宣布，將原本在９月１日起

向３０００億美元中國貨徵收的１０％關稅，調升至１５％，同時原定在１０月１日起向

２５００億美元中國貨徵收的２５％關稅，亦將調升至３０％。特朗普亦命令美國企業開始為在

中國製造產品尋找替代方案。

雖然消息指中美將於９月恢復談判，不過市場普遍料可能要到明年才有望達成協議，預期投

資市場將維持波動，投資者宜做好風險管理。

另外，特朗普表示，即使對美國經濟造成短暫影響，當地亦有必要在貿易問題上與中國對抗

。不過，中國最近在貿易戰採取持久戰的態度，令特朗普未能佔優。投資者需要留意，美國已指

出中國需要妥善處理香港問題，以達成中美貿易協議，反映特朗普或藉香港局勢或其他非貿易問

題，向中國開闢一個新的戰場。由於本港政局仍不明朗，將對經濟及股票市場帶來一定負面影響

。



＊２４９００為恆指主要支持位＊



港股技術上仍未擺脫弱勢，雖然一度反彈逾１０００點，惟只是技術性，於２０天線仍見較

大阻力，同時５０天線亦進一步向下逼近２５０天線，若出現死亡交叉，將加大市場沽壓。

事實上，近日恆指波幅指數亦已由７月中時的不足１５明顯回升，更一度升穿２５水平，反

映避險情緒有所升溫。

另一方面，為應對貿易戰，人民幣匯價走勢亦成焦點，離岸價更一度跌至紀錄新低。若人民

幣持續貶值，除深化市場對走資的憂慮外，亦不利外債較高企業的盈利能力，利淡股票市場表現

。

估值上，恆指目前預期市盈率約為１０﹒２倍，低於５年平均的１１﹒７倍。不過，在內憂

外患下，料估值具較大下調壓力，加上現時市況仍以政治消息主導，料大市反覆整固的機會較高

，年內低位約２４９００點為主要支持位。



＊美債息倒掛深化經濟衰退憂慮＊



於Ｊａｃｋｓｏｎ Ｈｏｌｅ全球央行研討會中，聯儲局主席鮑威爾並無示意出進一步減息

的訊號，更指總統特朗普的貿易戰令到聯儲局制定利率政策的能力，變得複雜。

另外，聯儲局７月議息會議紀錄顯示，投票支持減息的聯儲局官員一致認為，應避免讓外界

認為聯儲局處於進一步減息的預設路徑。大部分聯儲局官員更認為，７月減息只是周期性中段調

節。

儘管鮑威爾拒就更快減息鬆口，但近期公布的美國經濟數據參差，加上中美貿易戰升級，據

利率期貨顯示，市場押注９月聯儲局減息機會仍達１００％，當中減０﹒２５％的機率近８０％

。不過，美國國庫券孳息曲線的倒掛情況惡化，１０年期與２年期債息倒掛幅度一度創２００８

年金融海嘯以來最大差距，深化市場對經濟衰退的憂慮。



＊留意內需基建等政策扶持行業＊



德國財政部表示，假如遇上金融或經濟危機，德國可以動用５００億歐元（約佔ＧＤＰ

１﹒３％）刺激經濟。然而，意大利總統呈辭，意大利政局再度陷入不穩。此外，英國新首相約

翰遜，亦多番強調將於１０月底脫歐，並為無協議脫歐作出準備，為英國和歐洲帶來不明朗因素

。歐洲政經挑戰甚多，雖然歐洲央行貨幣政策進一步寬鬆，但歐洲經濟預期仍難明顯回升，歐洲

股市２０１９年年初至今表現平平。

中國人民銀行決定完善貸款市場報價利率（ＬＰＲ）形成機制。事實上，現時有個別銀行通

過協商，以貸款基準利率作參考，設定隱性下限，是實體經濟利率不能完全反映市場利率下行的

主要原因。這次ＬＰＲ形成機制的完善，本質上是中國對利率又一次「市場化」的改革，對國內

經濟有一定推動作用。然而，利率下行將對國內銀行淨息差以及淨利息收入帶來負面影響。

Ａ股方面，隨著ＭＳＣＩ及富時羅素指數擴容，加上內地兩融餘額亦穩步回升，均利好市場

投資情緒。此外，今年１０月為中國建國７０年周年，投資者亦憧憬短期將有一定維穩措施，以

提振經濟，相信內需及基建等行業仍為政策的主要扶持對象，值得投資者留意。

近期上證綜合指數亦出現回穩勢頭，雖然短期仍需面對包括中美貿易升溫及經濟下滑等不明

朗因素困擾，不過相關負面消息已發酵多時，相信市場已有所反映，若出現其他利好催化因素，

不排除可作出較為有力的技術性反彈，表現料可跑贏港股，追蹤Ａ股ＥＴＦ值得跟進。



＊下月進修佛學輔導，後會有期＊



最後筆者將於９月開始進修佛學輔導碩士課程，亦會暫別此專欄，非常感謝過去讀者們的支

持，祝大家身體健康，後會有期。《凱基證券執行董事及研究部主管 鄺民彬》



鄺民彬為證監會持牌人從事受規管活動，隸屬凱基證券集團〈有關牌照詳情，請閱以下連結：

ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｓｆｃ﹒ｈｋ╱ｐｕｂｌｉｃｒｅｇＷｅｂ╱ｉｎｄｉ╱ＡＢＮ１２７

╱ｄｅｔａｉｌｓ〉。其及╱或其有聯繫者並無擁有上述股份之財務權益。

