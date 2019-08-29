【國務會議】李克強：再取消一批工業產品生產許可證，釋放創新力

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２９日北京專電》國務院總理李克強２８日主持召開國務院

常務會議，部署深化放管結合加強事中事後監管，促進公平競爭提升市場效率；決定再取消一批

工業產品生產許可證，更大釋放市場主體創新創造活力。會議決定，在近年來大幅壓減生產許可

證基礎上，再取消內燃機、汽車制動液等１３類產品生產許可證，對其中涉及安全、健康、環保

的，轉為強制性產品認證管理，認證費用由財政負擔。會議要求減證不減責任，各有關方面要推

動構建以標準引領、企業履責、政府監管為基礎的管理體系，確保工業產品質量安全。



＊把更多行政資源從事前審批轉到加強事中事後監管＊



會議指出，把更多行政資源從事前審批轉到加強事中事後監管上來，是深化「放管服」改革

、優化營商環境的重要任務，對當前激發市場活力、頂住下行壓力有重要意義。

一﹒要依法依規落實監管責任。各地各部門對其審批或指導實施的行政許可事項開展事中事

後監管。已取消審批但仍需政府監管的事項，由主管部門負責。強化食品、藥品、特種設備等涉

及公共安全和群眾生命健康重點領域的監管，杜絕盲區。

二﹒要寓監管於服務。圍繞服務企業發展，分領域制定全國統一、簡明易行的監管規則和標

準，對邊界模糊、執行彈性大的要清理。

三﹒要以公開透明促進公正監管。行政執法要全程留痕，執法依據、結果原則上都要對社會

公開。

四﹒要創新監管。涉企行政檢查原則上都要採取「雙隨機、一公開」方式。推行跨部門、跨

區域聯合執法。完善對新興產業的包容審慎監管。推進「互聯網＋監管」和信用監管。建立聯合

懲戒、終身禁入等懲戒機制。

