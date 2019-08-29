《思前想後－郭思治》中期跌浪漸現，反覆下移市況料延至九月下旬

《思前想後》８月已近尾聲，而直至目前為計，本月大市之形態仍屬先高而後低，恆指由

１日之高位２７７５４點跌至１５日之低位２４８９９點，即在２周內共蒸發達２８５５點。由

於跌勢偏促，故在技術超賣下出現反彈，而大市急步回升至１９日之高位２６３５６點後，即在

短短三個交易日內，恆指已急步回升達１４５７點，正是跌時促、彈時快。



＊外憂內患夾擊，恆指遺留三個下跌裂口＊



經過一輪急步反彈之後，由於買盤態度再偏審慎，故整個大市再次重現反覆不明之中，其後

更因美股於２３日急挫，致港股亦受累，而恆指於本周一（２６日）更一度低見２５２４９點。

即是說，整個大市又再次陷入反覆欲試底之弱態中，雖其後略見反彈，惟技術上只屬有波幅而無

升幅，有反彈而無大升之後抽市而已。

８月份除屬先高後低之弱態外，且在外憂內患夾擊下，恆指急挫之餘，技術上亦遺留三個頗

明顯之下降裂口，第一個是２日所創，由２７４９５點至２７０４３點（闊４５２點）；第二個

是５日所創，由２６８６８點至２６５０２點（闊３６６點）；第三個是在本周一所創，惟其後

已作部份回補，但仍有一段介乎２５９４０點至２５７６４點（闊１７６點）仍懸空未補，單從

上述三個下降裂口看，大市跌勢偏促之餘，技術上之表現似有越來越弱之感。



＊失守多條平均線，反覆下移市況料延續＊



再看移動線之表現，由於恆指已跌穿各組常用之平均移動線，足見市勢正處欲試底之弱態中

，而所指的底，暫該為本月１５日之低位２４８９９點及今年１月３日之低位２４８９６點。值

得一提的是，目前１０天線（約在２５９２６點）及２０天線（約在２６０１７點）均已正式跌

穿２５０天線（約在２７４４３點左近）；５０天線（約在２７４７８點左近）亦應會在短期內

進一步跌穿２５０天線，即移動線方面將出現終極死亡交叉訊號。

單從技術上看，當不利中短期後市之發展，至於自７月４日高位２９００７點開始之回調，

技術上可能會漸發展成一中期跌浪，以一中期跌浪所運行的時間至少為１０至１２周計，則自

７月４日起計，整個反覆下移之市況可能會延續至９月下旬時份，故在不明之市況中，任何中短

線之部署均不宜過急及過勇，最好當然是盡量保留實力。



＊引入多個戰略股東，有利首長業務發展＊



個股方面，首長國際（００６９７）中期淨利為３﹒０３億港元，同比增３９％；毛利率大

幅提升，從去年同期的６﹒３％上升至本期的３１﹒９％，每股盈利１﹒１８港仙，派中期息０

﹒７３仙，即共派息２億元。

業務上，集團未來將聚焦於停車場設施投資及運營，由於市場需求極龐大，加上有極佳之現

金流，估計未來業務該有較穩定之增長。集團繼引入中集集團（０２０３９），新創建

（００６５９）及歐力士集團作戰略股東後，於上半年再引入厚朴投資及經緯中國成戰略股東，

透過多元化的股東架構，定必為集團在發展上取得更理想效益。走勢方面，股價正反覆尋頂，一

旦突破今年高位０﹒３２元，目標可上望０﹒３４５元及０﹒３８元，如欲跟進，宜在

０﹒２８５元設下止蝕位，承擔下跌的風險有限。

《帝鋒證券及資產管理行政總裁 郭思治》（本欄逢周四刊出）

