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即市新聞

29/08/2019 09:36

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升２點子，報７﹒１６３３

　　《經濟通通訊社２９日專訊》人民幣兌一美元中間價今報７﹒０８５８，較上個交易日貶
２３點子，連續第三個交易日下跌。
　　人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早輕微高開２點子，報７﹒１６３３，上個交易日即
期匯率收盤報７﹒１６３５。
　　《中證報》報道指，人民幣兌美元匯率近期有所貶值，引發市場對外資流動的擔憂，但需要
指出的，影響外資流入意願的主要是貶值預期，而不是貶值本身。從人民幣在岸、離岸價差和即
期市場交易量等市場指標來看，市場對人民幣匯率走勢的預期較穩定，貶值預期不強。（ｃａ）

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