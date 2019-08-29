《經濟通通訊社２９日專訊》人民幣兌一美元中間價今報７﹒０８５８，較上個交易日貶
２３點子，連續第三個交易日下跌。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早輕微高開２點子，報７﹒１６３３，上個交易日即
期匯率收盤報７﹒１６３５。
《中證報》報道指，人民幣兌美元匯率近期有所貶值，引發市場對外資流動的擔憂，但需要
指出的，影響外資流入意願的主要是貶值預期，而不是貶值本身。從人民幣在岸、離岸價差和即
期市場交易量等市場指標來看，市場對人民幣匯率走勢的預期較穩定，貶值預期不強。（ｃａ）
29/08/2019 09:36
【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升２點子，報７﹒１６３３
《經濟通通訊社２９日專訊》人民幣兌一美元中間價今報７﹒０８５８，較上個交易日貶
２３點子，連續第三個交易日下跌。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早輕微高開２點子，報７﹒１６３３，上個交易日即
期匯率收盤報７﹒１６３５。
《中證報》報道指，人民幣兌美元匯率近期有所貶值，引發市場對外資流動的擔憂，但需要
指出的，影響外資流入意願的主要是貶值預期，而不是貶值本身。從人民幣在岸、離岸價差和即
期市場交易量等市場指標來看，市場對人民幣匯率走勢的預期較穩定，貶值預期不強。（ｃａ）
|中國故事29/08/2019
【AI大會】世界人工智能大會上海開幕 AI產品加速落地
|生財有道29/08/2019
英鎊「熊」時代 留學投資必讀
|中國故事29/08/2019
深圳示範國企改革 國信證券多重受惠
|國際動態29/08/2019
澳洲設專組 查外國勢力干預校園
|生財有道28/08/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：安踏現價不宜高追
|FOCUS28/08/2019
【FOCUS】Costco中國首秀 「墟冚」背後兩啟示
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰