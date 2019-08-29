【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升２點子，報７﹒１６３３

《經濟通通訊社２９日專訊》人民幣兌一美元中間價今報７﹒０８５８，較上個交易日貶

２３點子，連續第三個交易日下跌。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早輕微高開２點子，報７﹒１６３３，上個交易日即

期匯率收盤報７﹒１６３５。

《中證報》報道指，人民幣兌美元匯率近期有所貶值，引發市場對外資流動的擔憂，但需要

指出的，影響外資流入意願的主要是貶值預期，而不是貶值本身。從人民幣在岸、離岸價差和即

期市場交易量等市場指標來看，市場對人民幣匯率走勢的預期較穩定，貶值預期不強。（ｃａ）

