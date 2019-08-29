【貿易開戰】商務部：美企對半導體產品提出兩宗３３７調查申請

《經濟通通訊社２９日專訊》中國商務部公布，美國Ｇｌｏｂａｌ ｆｏｕｎｄｒｉｅｓ公

司依據《美國１９３０年關稅法》第３３７節規定，向美國國際貿易委員會（ＩＴＣ）提出兩起

３３７調查申請，指控對美出口、在美進口和在美銷售的半導體設備及其下游產品侵犯其專利權

，請求ＩＴＣ發起３３７調查，並發布有限排除令和禁止令，中國ＴＣＬ集團、海信集團、聯想

集團和深圳萬普拉斯科技有限公司（Ｏｎｅ Ｐｌｕｓ）等企業涉案。（ｃａ）

