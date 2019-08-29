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即市新聞

29/08/2019 08:28

【ＡＩ大會】世界人工智能大會今早上海開幕，ＡＩ產品加速落地

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２９日上海專電》第二屆世界人工智能大會今日在上海召開
。據主辦方透露，在今早的開幕儀式上，特斯拉ＣＥＯ埃隆．馬斯克將與阿里巴巴創辦人馬雲將
進行「雙馬」對話，共同探討人工智能科技的發展前景。
　　當然，另一位「小馬哥」騰訊首席執行官馬化騰也不會缺席，其他嘉賓包括微軟全球執行副
總裁沈向洋，ＩＢＭ大中華區董事長陳黎明、創新工廠董事長李開復，科大訊飛董事長劉慶峰，
萬科董事會主席郁亮等都會出席今日的開幕式。
　　在大會開幕前幾日，《經濟通通訊社》記者就已經提前到會場踩點，看看今年各大公司都亮
出什麼黑科技？雖然會場內許多展館還在搭建中，但一眼掃去，從國際老牌互聯網巨頭ＩＢＭ、
微軟，到中國的阿里巴巴、騰訊，再到新生代ＡＩ公司深蘭科技、依圖、商湯等全數都到齊，無
一缺席。各家展示的ＡＩ產品也是多種多樣，既有無人車、無人機，又有運用在生活、學習、製
造業、醫療等場景的各類ＡＩ設備。比起去年的世界人工智能大會，今年能明顯感覺到ＡＩ技術
得到了更廣泛的應用，產品落地也在加速。
　
＊阿里騰訊另設ＡＩ遊戲體驗館，惟「高科技」含量不足＊

　　除了在主場館作展示之外，阿里巴巴、騰訊和華為還另設獨立展館，以互動體驗的形式讓參
觀者親身體驗科技的力量。其中阿里和騰訊展館的設計風格十分酷炫，將ＡＩ運用在各類小遊戲
及場景中，雖然只是一些非常簡單應用，有的甚至在日常生活中早已普及，但這種玩樂的方式依
然深受年輕人的歡迎。而華為仍是「一本正經」地通過畫面、模型等方式介紹自己的產品，雖然
技術實力相當雄厚，但參觀者卻缺了一份體驗感。

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