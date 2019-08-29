【ＡＩ大會】「三馬」齊聚世界人工智能大會，共商產業發展大計

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２９日上海專電》２０１９世界人工智能大會今天開幕，全

球科技界「三馬」（特斯拉ＣＥＯ埃隆．馬斯克、阿里巴巴創辦人馬雲、騰訊ＣＥＯ馬化騰）齊

聚上海，共商ＡＩ產業發展大計。馬化騰在發表個人演講時，著眼人與ＡＩ的正確相處之道，強

調ＡＩ治理的緊迫性愈來愈高，應以「科技向善」引領ＡＩ全方位治理，確保ＡＩ「可知」、「

可控」、「可用」、「可靠」。

馬化騰認為，通用人工智能的發展趨勢愈來愈清晰，ＡＩ向著人類智慧繼續靠近，從「專才

」向「通才」發展。以Ａａｌｐｈａ Ｇｏ的後續版本Ａｌｐｈａ Ｚｅｒｏ為例，人工干預開

始減少，機器智能對於環境的自主學習能力大大增強。

與此同時，ＡＩ與各行各業日益融合，人工智能產業的發展將給人們帶來以「ＡＩ＋」為標

志的普惠型智能社會。目前ＡＩ與各行業結合後形成的智慧製造、智慧醫療、智慧安防、智慧交

通、智慧零售等全方位的行業解決方案，正在全國落地生根。



＊中美雙馬對話：ＡＩ時代工作變得沒意義＊



大會上還有一場特殊的「中美對話」。馬雲和馬斯克在談到人工智能會不會搶走人類的工作

時，在人工智能時代，人類可能可以活１２０歲。不過，未來人類不需要太長的工作時間，每人

可能一周只需工作三天，每天工作四個小時就已足夠。因為有了人工智能後，人類可以用更多時

間去享受生活。馬雲又說，自己不太在意人工智能威脅論，因為機器就是一個玩具，未來不會出

現能擔任專家的ＡＩ。對此，馬斯克回應稱，他覺得人工智能會讓工作變得沒有意義，以後ＡＩ

自己會學會寫軟件。所以他建議人們去選擇能和人互動的工作，或者做藝術類工作。

關於教育，馬雲表示，機器比人類更聰明，但機器人只有「芯」，而人類有「心」，未來人

類應該改革和教育方式，花更多時間培訓孩子學習藝術、畫畫等有創意的事情。馬斯克則認為，

未來教育應該圍繞「如何提高對未來的預測力」展開。

馬斯克對火星充滿好奇，但也支持地球。說回電動車，他認為用電池、太陽能作為動力解決

方案，可以部分解決能源的可持續發展問題。他稱讚上海特斯拉（中國）團隊做得非常棒，上海

的超級工廠非常令人震撼，這全世界都看到了一個好的案例，一個創新企業在中國可以取得多好

的進展。「中國的創業企業發展速度像火箭一般，他們已經進入軌道了。」

